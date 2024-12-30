Trump, Mike Johnson'a Destek Verdi - Son Dakika
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Trump, Mike Johnson'a Destek Verdi

Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'ı destekleyerek Cumhuriyetçilere çağrıda bulundu.

30.12.2024 23:17
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NEW ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisinin mevcut başkanı Mike Johnson'ı yeni dönemde tekrar seçilmesi için desteklediğini açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından Johnson'a görevine devam etmesi için arka çıktı.

Amerikan halkının Joe Biden yönetiminin "tüm yıkıcı politikalarından derhal kurtulmaya ihtiyacı olduğunu" belirten Trump, "Başkan Mike Johnson, iyi, çalışkan, dindar bir adamdır. Doğru şeyi yapacak ve biz kazanmaya devam edeceğiz. Mike, benim tam desteğime sahiptir." ifadelerini kullandı.

Trump, Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilere de seslenerek bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini kaydetti ve Johnson'ı desteklemeleri çağrısında bulundu.

Johnson da X hesabından yaptığı paylaşımda, desteği için Trump'a teşekkür ederek "Birlikte, 'Önce Amerika' gündeminizi hızla yerine getireceğiz ve Amerika'nın yeni altın çağını başlatacağız. Amerikan halkı zaman kaybetmememizi talep ediyor ve bunu hak ediyor. Hadi işe koyulalım." ifadelerine yer verdi.

Johnson, bu ay Biden yönetimi ile yapılan Kongre'deki bütçe görüşmeleri sırasında, özellikle Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar konusunda taviz verdiği iddiasıyla bazı Cumhuriyetçilerin eleştirilerine maruz kalmıştı.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisinde 219 üye ile Cumhuriyetçiler çoğunluğu elinde bulunduruyor. Gelecek hafta yapılması beklenen yeni dönem meclis başkanlığı seçimlerinde yeni başkanın seçilebilmesi için en az 218 oy alması gerekiyor.

ABD'deki 2022 ara seçimlerinden sonra Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçiler, Ocak 2023'teki Temsilciler Meclisi başkanlığı seçimlerinde ülke tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde ilk kez 4 gün boyunca meclis başkanı adayı Kevin McCarthy'yi seçmek için 15 kez oylamaya gitmişti.

McCarthy, 15 tur oylamanın ardından Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilebilmiş ancak bir yıl geçmeden Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim 2023'te Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek "ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı" olmuştu.

McCarhty'nin görevden alınmasının ardından Louisiana'nın Cumhuriyetçi temsilcisi Mike Johnson, 25 Ekim 2023'te 4'üncü oylamada başkan seçilmişti.

Kaynak: AA

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