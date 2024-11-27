Trump, NIH Başkanlığına Bhattacharya'yı Aday Gösterdi

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) başına, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü Jay Bhattacharya'yı aday gösterdiğini açıkladı.

Yeni dönemde oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam eden Trump, NIH'ın başına Bhattacharya'yı aday gösterdi.

Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına aday gösterdiği Robert F. Kennedy Jr. ve Bhattacharya'nın birlikte çalışacağını belirten Trump, "Kennedy Jr. ve Bhattacharya, birlikte Ulusal Sağlık Enstitülerinin tıbbi araştırmalarını eski altın çağına geri getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bhattacharya, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bu pozisyona aday gösterilmekten gurur duyduğunu belirterek, "Amerikan bilim kurumlarını güvene layık olacak şekilde yenileyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını sırasındaki karantinalar ve aşı zorunluluklarına yönelik eleştirileriyle bilinen Bhattacharya, salgın döneminde halk sağlığı kurumlarının aldığı kararlara da tepki göstermişti.