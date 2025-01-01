Trump Oteli Önünde Araç Yangını

LAS ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde bir araç alev aldı.
Las Vegas polisi, "Trump International" otelinin önündeki aracın alev alarak patlaması sebebiyle yangın çıktığını bildirdi.
Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.
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