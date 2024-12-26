Trump, Panama Büyükelçisi Adayını Belirledi - Son Dakika
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Trump, Panama Büyükelçisi Adayını Belirledi

Donald Trump, Panama Kanalı'nın yeniden ABD'ye verilmesi talepleriyle Kevin Marino Cabrera'yı aday gösterdi.

26.12.2024 07:16
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Panama Kanalı'nın yeniden ABD'ye verilmesini talep edebileceğini söyleyerek tartışmalara neden olan seçilmiş başkan Donald Trump, ABD'nin Panama Büyükelçisi adaylığına Kevin Marino Cabrera'yı gösterdi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada, başkanlığı döneminde görev yapacak Panama Büyükelçisi adayını duyurdu.

Panama Kanalı üzerinden ABD'nin çok yüksek ödeme yaptığını ve kanalın ABD'ye geri verilmesi gerektiğini savunan Trump, Panama Büyükelçiliği görevine Cabrera'yı aday gösterdi.

Trump'ın Florida'daki seçim ekibinde de görev yapan Cabrera, Miami-Dade Kent Komiseri olarak görev yapıyordu.

Panama Kanalı tartışması

Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.

Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Panama Büyükelçisi Adayını Belirledi - Son Dakika

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