Trump, Seval Öz'ü Ulaştırma Bakan Yardımcılığına Aday Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı pozisyonuna aday gösterdi.
Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump'ın yeni kabine adaylarından bazılarının isimleri açıklandı.
Bu isimler arasında, Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz olduğu görüldü.
Öz, ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığına aday gösterildi.
Doktor Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz, Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) elektronik eğitimi aldı. Seval Öz, arama motoru Google ve otomotiv devi Continental'de üst düzey görevlerde bulundu.
Trump, Mehmet Öz'ü ise Federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday göstermişti.
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