Trump'tan Altın Kubbe Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Altın Kubbe Açıklaması

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Trump, yeni 'Altın Kubbe' füze savunma sistemini tanıttı; 25 milyar dolarlık bütçe ile başlayacak.

21.05.2025 02:34
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- Trump'tan "Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi" açıklaması: "Bu, Amerika'nın hayatta kalma sistemidir"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, hipersonik ve balistik füzelere karşı geliştirilen yeni savunma sistemi "Altın Kubbe" projesini duyurdu. Projenin, ABD tarihinin en gelişmiş füze savunma sistemi olacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Altın Kubbe" olarak adlandırılan yeni bir savunma sistemi kuracaklarını açıkladı. Proje kapsamında, ABD topraklarına yönelik her türlü füze tehdidine karşı çok katmanlı, entegre ve uzay destekli bir savunma mimarisi inşa edilecek. Trump, sistemin yalnızca savunma değil, aynı zamanda teknoloji, sanayi, ekonomi ve dış politika açısından da ABD için "tarihi bir hamle" olduğunu vurguladı.

Trump, Altın Kubbe'nin karadan, denizden ve uzaydan fırlatılabilecek tehditlere karşı önleyici kabiliyete sahip olacağını açıkladı. Sistem; hipersonik füzeler, gelişmiş seyir füzeleri, balistik füzeler ve insansız hava araçlarına karşı entegre sensör ve önleme teknolojileri kullanacak.

Sistemin, radarlar ve yapay zeka destekli izleme sistemleriyle gerçek zamanlı müdahale yapabileceği, düşman füzelerini atmosfer içinde veya dışında yok edebileceği belirtildi. Trump, "Düşünün, mermileri havada vurabiliyorsunuz. Bu teknoloji şimdiye kadar yapılanların çok ötesinde" diye belirtirken, sistemin Amerikan topraklarına dönük saldırı risklerini büyük oranda azaltacağını savundu.

Reagan'dan miras, Trump'la tamamlanıyor

Trump, projenin ilham kaynağının 1980'li yıllarda Başkan Ronald Reagan tarafından ortaya atılan ancak teknolojik kısıtlar nedeniyle hayata geçirilemeyen "Stratejik Savunma Girişimi" olduğunu belirtirken, "O zaman bu teknoloji yoktu. Şimdi biz bunu gerçekleştirecek kapasitedeyiz" diyen Trump, bu vizyonun 40 yıl sonra nihayet tamamlandığını söyledi.

Kanada'nın projeye ilgisi: "Müttefiklerle entegrasyon mümkün"

Trump, Kanada'nın da bu projeye katılmak istediğini belirterek, görüşmelerin başlayacağını söyledi. Kanada'nın sistemde yer alması halinde, diğer NATO müttefiklerinin de entegrasyon sürecine katılabileceği yorumları yapılıyor. Bu durumun, ABD'nin füze savunmasını sadece ulusal değil, küresel boyutta da şekillendireceği değerlendiriliyor.

25 milyar dolarlık başlangıç bütçesi, 175 milyar dolara kadar çıkacak

Trump, Altın Kubbe'nin inşası için ilk etapta 25 milyar dolarlık kaynak tahsis edildiğini, sistemin tamamının yaklaşık 175 milyar dolara mal olacağını açıkladı. Projenin bütçesi, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi tarafından onaylanan "Kubbe Yasası" ile güvence altına alındı. Trump, sistemin tüm parçalarının ABD'de üretileceğini ve bunun savunma sanayii ile teknoloji sektörüne önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Trump konuşmasında, "Bu sistem, sadece güvenlik değil, istihdam ve sanayi açısından da Amerika'ya büyük kazanımlar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, Altın Kubbe'nin operasyonel yönetimi için General Goodline'ın atandığını açıkladı. Savunma alanında uzun yıllar görev yapmış olan Goodline'ın, Uzay Kuvvetleri'nin en yüksek rütbeli komutanlarından biri olduğu belirtildi. Trump proje ile ilgili Goodline için "Bu görev için ondan daha nitelikli bir isim yok" diyerek, projenin hızlı ve etkin biçimde ilerleyeceğini kaydetti. Trump, "savunmada etkili olmanın yolunun gerektiğinde saldırıdan geçtiğini" belirterek, Altın Kubbe'nin yalnızca pasif bir sistem olmadığını, erken uyarı ve caydırıcılık özellikleriyle aynı zamanda stratejik üstünlük sağlayacağını söyledi.

"Amerika'ya yönelik tehditler artıyor"

Toplantıda Rusya ve Çin'in hipersonik füze, çoklu savaş başlıklı balistik füze ve radar sistemlerini aşabilen seyir füzesi teknolojilerini geliştirdiğini, bu nedenle yeni sistemin acil bir ihtiyaç olduğunu dile getirildi. Savunma sistemi ile ilgili "Altın Kubbe, sadece bugünün değil, gelecek on yılların tehditlerine karşı da bir kalkan olacaktır" belirtildi.

Eleştirilere yanıt: "Bu bir savunma projesidir, silahlanma değil"

Trump, projenin yeni bir "silahlanma yarışı" başlatabileceği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Trump, "Bu sistem caydırıcıdır. Kullanmak zorunda kalmamayı umut ediyoruz. Ancak tehditler karşısında hazırlıksız kalamayız" dedi. Trump, sistemin Rusya'nın son dönemdeki uzay tabanlı silah denemeleri ve Avrupa sınırlarında artan askeri varlığı karşısında da stratejik önem taşıdığını ifade etti. Başkan Putin'le iki buçuk saatlik bir görüşme yaptığını söyleyen Trump, "Durumu dikkatle izliyoruz, gerekli adımları zamanında atacağız" dedi.

"Bu, nesiller boyu sürecek bir yatırım"

Basın toplantısına katılan Senatör Dan Sullivan, Kevin Cramer ve Pete Sessions, Altın Kubbe'nin sadece bugünün güvenliği için değil, gelecek nesillerin korunması adına da büyük bir yatırım olduğunu söyledi.

Sullivan, "Savunma sistemimiz artık sadece yeryüzüyle sınırlı değil, uzayda da caydırıcı güç haline geliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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