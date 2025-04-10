Trump'tan Çin'e Gümrük Tarife Artışı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, bugün Çin'in yaptığı gümrük tarifelerine yüzde 84 oranındaki misillemeden sonra, karşı hamle olarak, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 125 oranında arttırdığını belirtti. Trump, Çin dışında kalan tüm ülkelere gümrük vergilerini ise 90 gün süreyle durdurduğunu ve sadece yüze 10 oranında geçerli olacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin'in dünya piyasalarına saygısızlık gösterdiğini" belirterek, ABD tarafından Çin'e uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini bildirdi.

Trump şunları söyledi:

"Umuyorum ki Çin, yakında bir gün, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu anlayacaktır. Öte yandan, ticaret, ticaret engelleri, gümrük tarifeleri, para birimi manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularla ilgili çözüm arayışı doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri temsilcileriyle müzakere yapmak için 75'ten fazla ülke bizimle temasa geçmiş bulunuyor.

Bu ülkelerin hiçbirinin, güçlü tavsiyeme uyarak, ABD'ye karşı hiçbir şekilde misilleme yapmamış olması nedeniyle, 90 günlük bir ara verilmesini ve bu süre boyunca önemli ölçüde düşürülmüş karşılıklı bir gümrük vergisi, yüzde 10, derhal geçerli olacak şekilde onayladım."

Trump, şartlar dahilinde, Çin ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşma yapılabileceğini belirtti.