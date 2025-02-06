Trump'tan Dini Değerler Vurgusu - Son Dakika
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Trump'tan Dini Değerler Vurgusu

ABD Başkanı Trump, dini değerlerin yeniden güçleneceğini ve yeni bir komisyon kurulacağını açıkladı.

06.02.2025 20:16
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'da son yıllarda gerileyen dini değerlerin kendi başkanlığıyla yeniden güçleneceğini kaydederek, "Dini her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha iyi bir şekilde geri getirmek istiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'na katılarak konuşma yaptı.

ABD'de dini değerlerin her zaman çok önemli olduğunu ancak son yıllarda zayıfladığını anlatan Trump, iyi bir inanç sahibi olduğunu ve başkanlığı döneminde bu konuda güçlü adımlar atacağını söyledi.

Trump, dini özgürlükler konusunda daha esaslı adımlar atmaları gerektiğini ifade ederek, "Dini her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha iyi bir şekilde geri getirmek istiyoruz. Din, son birkaç yılda büyük zarar gördü ama güçlü bir şekilde geri geliyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin dini özgürlükler ülkesi olduğunu kaydeden Trump, bazı Hristiyan grupların çeşitli sebeplerle almış oldukları cezaları affettiğini duyurdu.

"Dini Özgürlükler Başkanlık Komisyonu" kuruluyor

Trump, dini özgürlükler konusunda yeni bir adım atarak "Dini Özgürlükler Başkanlık Komisyonu"nun kurulacağını açıkladı.

75 yaşındaki kadının dini pratiklerini yerine getirdiğinden dolayı hapse atıldığını ve en temel hakkının gasbedildiğini anlatan Trump, yeni komisyonla bu tür durumların önüne geçeceklerini söyledi.

Seçimlerde ABD'deki Hristiyanlar ve Evanjeliklerin büyük bölümünün oyunu alarak başkan olduğunu kaydeden Trump, sadece Hristiyanlar değil diğer tüm dinlere mensup bireylerin de inanç özgürlüğünün bulunduğunu ifade etti.

Geçen temmuzda kendisine yönelik suikast girişimine de değinen Trump, kurtulmasının "Tanrı'nın işi" ve mucize olduğunu savunarak, "Şimdi ise başkan oldum ve hem olimpiyatlara hem dünya kupasına hem de ülkemizin kuruluşunun 250. yılına başkan olarak katılacağım. Tanrı, çok enteresan yöntemlerle çalışıyor." yorumunu yaptı.

"En büyük mirasım 'barışçı' olarak hatırlanmak olur"

Trump, Orta Doğu'ya barış getirmek istediğini savunarak, " İncil'in dediği gibi, ne mutlu barışı savunanlara. Umarım en büyük mirasım bir barışçı ve birleştirici olarak bilinmek olur." şeklinde konuştu.

2020'de başkan seçilmiş olması halinde Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ve 7 Ekim saldırılarının hiç yaşanmayacağını bir kez daha öne süren Trump, başkan olmadan Gazze'de ateşkesin sağlanması için somut adımlar attığını ve bunların sonuç verdiğini söyledi.

Trump, Gazze'deki tüm esirler serbest kalana kadar dinlenmeyeceğini dile getirdi.

Hristiyanlık karşıtı ön yargılara karşı görev gücü

ABD Başkanı Trump, ülkesindeki Hristiyanlık karşıtı ön yargılarla mücadele için yeni bir görev gücü kuracağını ve başına da Adalet Bakanı Pam Bondi'nin getirileceğini açıkladı.

Trump, "Bu görev gücünün misyonu, Hristiyanlık karşıtı her türlü hedef gösterme ve ayrımcılığı derhal durdurmak olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Dini Değerler Vurgusu - Son Dakika

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