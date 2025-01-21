Trump'tan DSÖ'den Çıkış Kararı

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WASHINGTON, 21 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesinin yolunu açan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray tarafından pazartesi günü yayımlanan kararname metnine göre yeni kararname, Trump'ın DSÖ'den çıkış için ikinci girişimi oldu. Trump'ın bu yöndeki ilk girişimi, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden karşısında yenilgiye uğramasıyla sonuçsuz kalmıştı.

Kararnamede yer alan ifadeye göre Trump, bu kararı DSÖ'nün "acil ihtiyaç duyulan reformları gerçekleştiremediği" ve "ABD'den diğer ülkelerin ödediği katkılarla karşılaştırılamayacak düzeyde adaletsiz bir mali katkı talep etmeye devam ettiği" gerekçesini öne sürerek aldı.