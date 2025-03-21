Trump'tan Eğitim Bakanlığı'na Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan Eğitim Bakanlığı'na Veda

Geniş Video İzle

Trump, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasını öngören bir kararname imzaladı, bakanlığı tasfiye edecek.

21.03.2025 03:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trump, eğitim bakanlığının kapatılmasını öngören başkanlık kararnamesi imzaladı

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

20 Ocak'ta resmi olarak görevi devralmasının ardından birçok devlet kurumunu verimsiz oldukları gerekçesiyle hedef tahtasına koyan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez ABD Eğitim Bakanlığı için harekete geçti. Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir törende ABD Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Eğitim Bakanı Linda McMahon'a bakanlığı tasfiye etme görevini veren Trump, "Çok tarihi bir eylem gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. Bakanlığın faydalı olan işlevlerinin korunacağını vurgulayan Trump, "Bunlar tamamen korunacak ve görevler çeşitli diğer kurum ve departmanlara dağıtılacak" ifadelerini kullandı. Eğitim faaliyetlerinin kontrolünün eyaletlerde olması gerektiğini belirten Trump, "Eğitimi çok basit bir şekilde, ait olduğu eyaletlere geri getireceğiz. ve bu çok iyi bir şey, ancak çok daha önemlisi, sağduyulu bir şey ve kesinlikle işe yarayacak" dedi. Atılan adımla birlikte eğitim kalitesinin de artacağını savunan Trump, ülkenin Danimarka, Norveç, İsveç ve Çin gibi ülkelerle rekabet edebileceğini belirterek "Gerçekten de onlar kadar iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Çok yakında Ukrayna ile anlaşma imzalayacağız"

Trump, ayrıca kritik minerallerin yerli üretimini artırmayı ve Çin'in sektör üzerindeki kontrolünü dengelemeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzaladığını belirterek, "Kritik minerallerin ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde arttırmayı öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladım. Bu ülke için büyük bir olay" ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelere atıfta bulunan Trump, "Ukrayna ve Rusya konusunda da çok iyi gidiyoruz. Çok yakında Ukrayna ile nadir toprak elementleri konusunda bir anlaşma imzalayacağız" dedi.

Trump eğitim bakanlığını hedef almıştı

ABD Başkanı Donald daha önce yaptığı açıklamada eğitim başarı sıralamasında dünyada 40'ıncı, ancak öğrenci başına maliyet konusunda 1'inci olduklarını belirterek, "ABD Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum" demişti. Kurum çalışanlarının işe gelmediğini çünkü hepsinin evden çalıştığını söyleyen Trump, "Bu insanlar kovulacak. Çünkü hükümetimizi küçültmek zorundayız" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Eğitim Bakanlığı'na Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan’da toprağa verildi Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi

17:09 Çağlayan Adliyesi’ne çıkan yollar yarın sabah 08.00’e kadar kapatıldı Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı
16:53 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB’ye kayyum atanmasını istemiyor Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasını istemiyor
16:51 Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan’da toprağa verildi Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi
16:28 İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
21:52 Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
21:49 İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
21:31 Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
21:27 İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
21:27 Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
21:15 A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
21:02 İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 17:29:19. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Eğitim Bakanlığı'na Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement