Trump'tan Harris'e Suçlama

ABD Başkanı Donald Trump, 2024'teki başkanlık seçim kampanyası sırasında Demokrat aday Kamala Harris'i ünlülere "yasa dışı" ödeme yapmakla suçlayarak "büyük bir soruşturma başlatılması" çağrısı yaptı.

Trump, Truth Social platformundan, bazı ünlülerin Harris'in geçen seneki seçim kampanyasına katılmasını ve performans sergilemesini "seçim dolandırıcılığı" şeklinde eleştirdi.

Basında çıkan haberlere işaret eden Trump, " Beyonce, sahneye çıkıp hızlıca Kamala'ya destek verdiği ve hiç şarkı bile söylemeden yuhalamalar eşliğinde sahneden indiği için tam 11 milyon dolar aldı." ifadesini kullandı.

Trump, bu ödemelerin "yasa dışı" olduğunu savunarak konunun detaylı şekilde incelenmesi için büyük bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunacağını belirtti.

Harris'in ekibinden, Trump'ın iddialarıyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

ABD'de 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'in kampanyasında, Bruce Springsteen ve Stevie Wonder gibi sanatçılar sahne almıştı. Ayrıca Oprah Winfrey ve Beyonce gibi isimler de kampanyaya katılarak Harris'e desteklerini dile getirmişti.