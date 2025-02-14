Trump'tan İşten Çıkarma Talimatı

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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, deneme sürecindeki federal hükümet çalışanlarının işten çıkarılması talimatı verdi.

ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM), federal hükümet kurumlarıyla yaptığı görüşmede, deneme sürecindeki çalışanların işten çıkarılmasını talep etti.

Görüşmenin ardından, bir yıldan daha kısa süredir federal kurumlarda çalışan "deneme süreci" aşamasındaki çalışanların işten çıkarılmasına başlandı.

İsmini vermek istemeyen bir OPM çalışanı, deneme sürecinde olan OPM çalışanlarının da işten çıkarıldığını ve yarım saat içinde binayı terk etmelerinin talep edildiğini belirtti.

Ayrıca federal hükümet kurumları, iş yerlerinde büyük kesintiler yapılacağı konusunda uyarıldı.

İşine son verilecek kişilerin sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, kararın yüz binlerce çalışanı etkilemesi bekleniyor.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.