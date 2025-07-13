Trump'tan Suikast Girişimi Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Suikast Girişimi Açıklaması

13.07.2025 06:14
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Trump, suikast girişiminde hatalar yapıldığını belirtti ve olay sonrası güvenlikten memnun olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024'te uğradığı suikast girişimine ilişkin, "Olmaması gereken hatalar yapıldı." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da, Fox News Televizyonu'nda program yapan oğlu Eric Trump'ın eşi Lara Trump'a suikast girişiminin yıl dönümü nedeniyle mülakat verdi.

Geçen yıl seçim mitingi sırasında yaşadığı silahlı saldırı için "Unutulmaz bir andı, tam olarak ne olduğunu bilmiyordum ve vuruldum." diyen Trump, olaydan sonra FBI ve Gizli Servis tarafından kendisine defalarca bilgi verildiğini ve bundan da memnun olduğunu söyledi.

Trump, "(Saldırganın olduğu) Binaya birini koymaları gerekirdi. Bu bir hataydı. Yerel polisle iletişim kurup bağlantı halinde olmaları gerekirdi. Yani olmaması gereken hatalar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yine de kolluk kuvvetlerine büyük bir güveni olduğunu belirten Trump, başkan olmanın yarış arabası sürücüsü veya rodeocu olmaktan çok daha tehlikeli bir meslek olduğunu kaydetti.

"Çok fazla uyarı almışlardı"

Trump, Texas'ta 4 Temmuz'da meydana gelen, 129 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de kaybolduğu sel felaketi hakkındaki soruya ise uyarı sistemlerinin çok erken defalarca çalıştığını öne sürerek, "Oldukça tehlikeli bir bölge, belki de zil çalmalıydı, bir şeyler çalmalıydı, çok fazla uyarı almışlardı ama gece geç saatlerdeydi." dedi.

Ülkenin başkanı olarak sel felaketinden herkesten daha fazla üzüldüğünü belirten Trump, "Çünkü bir ülkenin başındasınız ve kötü bir şey olmasını istemiyorsunuz. Ama maalesef hayat böyle ilerlemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"(Biden) ülkemizin tarihindeki en kötü başkandı"

Trump, yaklaşık 30 dakika süren mülakatı boyunca eski başkan Joe Biden'a da sert eleştiriler yönelterek, "Ülkemizin tarihindeki en kötü başkandı, hiç kimse ülkemize bu kadar zarar vermedi ve şimdi biz bunu düzeltiyoruz." diye konuştu.

Düzensiz göçmenlere karşı politikaları, vergi indirimi yasası ve gümrük vergileri gibi gündemdeki diğer konulara da değinen Trump, ilk başkanlık döneminde tavsiye üzerine kabinesine aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi bazı "aptal" isimlerle çalıştığını ancak şu an kabinesinin birbiriyle uyumlu harika insanlardan oluştuğunu söyledi.

Trump, röportajın sonunda, "Nasıl hatırlanmak isterdiniz?" sorusunda, "İyi ve aynı zamanda ülkemizi kurtaran biri olarak. Ülkemizin çöküşe doğru gittiğine gerçekten inanıyordum, uçurumun kenarındaydı. Gerçekten ülkemizi kurtaran adam olarak anılmak isterim." yanıtını verdi.

-Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'nın Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Suikast Girişimi Açıklaması - Son Dakika

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