Trump'tan Suriye Açıklaması

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(ANKARA) - ABD Başkanı olarak Ocak ayında göreve başlayacak Donald Trump Suriye'deki çatışmalara ilişkin, "Her halükarda, Suriye bir kaos içinde ve bizim dostumuz değil. Amerika Birleşik Devletleri bu konuyla hiçbir şekilde ilgilenmemeli. Bu bizim kavgamız değil. Bırakın olduğu gibi devam etsin. Karışmayın" dedi.

Ocak ayında göreve başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. ABD'nin hiçbir şekilde yaşananlarla ilgilenmemesi gerektiğini berlirten Trump'ın paylaşımı şu şekilde:

"Suriye'deki muhalif savaşçılar, benzeri görülmemiş bir hamleyle, son derece koordineli bir saldırı sonucunda birçok şehri tamamen ele geçirdi ve şu anda Şam'ın eteklerinde, açıkça Esad'ı devirmek için büyük bir hamleye hazırlanıyorlar. Rusya ise, Ukrayna'daki kayıpları nedeniyle 600.000'den fazla asker kaybıyla bu literal ilerlemeyi durduramayacak gibi görünüyor. Bu, yıllardır korudukları bir ülke olan Suriye'deki durumlarını zayıflatıyor. Eski Başkan Obama'nın, Suriye'deki kırmızı çizgiyi koruma taahhüdünü yerine getirmemesiyle burada işler tamamen karışmış ve Rusya devreye girmişti. Ancak şimdi, belki Esad'ın kendisi gibi, Rusya da geri çekilmek zorunda kalıyor olabilir ve bu aslında onlar için olabilecek en iyi şey olabilir. Rusya'nın Suriye'de pek bir çıkarı yoktu; buraya yalnızca Obama'yı aptal gibi göstermek için müdahil olmuş gibiydi. Her halükarda, Suriye bir kaos içinde ve bizim dostumuz değil. Amerika Birleşik Devletleri bu konuyla hiçbir şekilde ilgilenmemeli. Bu bizim kavgamız değil. Bırakın olduğu gibi devam etsin. Karışmayın."