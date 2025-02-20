Trump'tan Üç Yeni Kararname

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ABD Başkanı Donald Trump, "vergi mükelleflerinin kaynaklarının yasa dışı göçü teşvik etmek veya desteklemek için kullanılmasına engel olmak", "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" ve "düzenleme ve uygulamada federal aşırılığı sona erdirmek ve anayasal güçler ayrılığını yeniden tesis etmek" için 3 kararname imzaladı.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Trump, 3 yeni kararnameye imza attı.

"Vergi mükelleflerinin kaynaklarının yasa dışı göçü teşvik etmek veya desteklemek adına kullanılmasına engel olmak" gerekçesiyle imzalanan başkanlık kararnamesi, yardımların ABD'de yasa dışı olarak bulunan kişilere gitmesini önlemek için kişilerin yardımları almaya uygun olup olmadıklarının saptanması sürecinde düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılıyor.

Başkan Trump'ın "gerçek ihtiyaç sahibi ABD vatandaşları" için federal yardımları korumaya kararlı olduğu belirtilen kararnamede, federal kurumları, halihazırda "yasa dışı yabancılara mali yardım sağlayan" federal olarak finanse edilen tüm programları tespit etmeye ve düzeltilmesi için önlemler almaya yönlendirdiği kaydedildi.

"Federal bürokrasi ve israfı azaltmak"

"Federal bürokrasi ve israfı azaltmak" adına imzalanan başkanlık kararnamesi ise "hesap verebilirliği artırmak, israfı azaltmak ve yeniliği teşvik etmek için federal hükümetin boyutunu daha da küçültmeyi" amaçlıyor.

Kararnamede, "Kararname, gereksiz devlet kurumları ve federal danışma komitelerini ortadan kaldırıyor ya da yasaların gerektirdiği asgari faaliyet ve harcama düzeyine indiriyor." ifadesi kullanıldı.

"İlave gereksiz kamu kuruluşları ve danışma komitelerinin" bir listesinin feshedilmek üzere 30 gün içinde Başkan'a sunulması gerektiği aktarılan kararnamede, "Bu, devlet kurumlarının ve federal danışma komitelerinin kapatılması vergi mükelleflerinin dolarlarını kurtaracak, gereksiz devlet harcamalarını azaltacak ve hükümetin önceliklerini düzene sokacaktır." ifadesine yer verildi.

"Anayasal güçler ayrılığını yeniden tesis etmek"

"Düzenleme ve uygulamada federal aşırılığı sona erdirmek ve anayasal güçler ayrılığını yeniden tesis etmeye" yönelik imzalanan başkanlık kararnamesinde, yasalara ve Trump yönetiminin politikasına uygun olmayan düzenlemelerin iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi için Birleşik Gündem geliştirileceği ifade edildi.

ABD'nin askeri, ulusal güvenlik, iç güvenlik, dış ilişkiler veya göçle ilgili bir işlevine ilişkin her türlü eylemin bundan muaf tutulduğu bilgisi paylaşılan kararnamede, "hukuken şüpheli düzenlemeler" de dahil federal düzenlemelerin birikmesi ve bunların külfetli bir şekilde uygulanmasının ekonomik büyümeyi engellediği ve ABD'lilerin özgürlüklerini kısıtladığı belirtildi.