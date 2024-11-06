Trump, Texas'ı Kazandı - Son Dakika
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Trump, Texas'ı Kazandı

Donald Trump, Texas'ta 2024 başkanlık seçimlerini kazanarak 40 delege elde etti.

06.11.2024 05:46
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ABD'de 2024 başkanlık seçiminde ülkenin en büyük eyaletlerinden Texas'ı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı.

Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.

Öte yandan, New York, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerindeki sonuçlar da açıklandı.

New York eyaletinde Demokratların adayı Kamala Harris galip gelirken, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerini Trump kazandı.

Harris, New York'ta 28 delege kazanırken, Trump, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana'da 17 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Kaynak: AA

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