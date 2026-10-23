Trump, Ukrayna'nın Starshield internet sorununun çözüldüğünü duyduğunu söyledi - Son Dakika
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Trump, Ukrayna'nın Starshield internet sorununun çözüldüğünü duyduğunu söyledi

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Trump, Ukrayna ordusunun Starshield internet hizmetindeki sorunun çözüldüğü bilgisini aldığını, aksi halde Musk'la görüşeceğini ifade etti. Musk'ın Ukrayna'ya internet sağlamada yanlış yapmayacağını savunan Trump, onu adil biri olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetiyle ilgili sorunun "çözüldüğünü duyduğunu" ancak hala çözülmediyse Musk'la "konuşacağını" söyledi.

Trump, Cumhuriyetçilerin Florida'daki seçim çalışmalarına destek için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Elon Musk'ın Ukrayna'ya internet sağlama konusunda "asla yanlış bir şey yapmayacağını" savunan Trump, "Bunu çok iyi biliyorum. O adil bir insandır." diyerek "Musk gibi dahilerin korunması gerektiğini" söyledi.

Trump, Ukrayna ordusunun Starshield internet servisine ulaşımındaki sorun hakkında Musk'la konuşup konuşmadığı yönündeki soruya, "Elon Musk ile konuşmadım. Belki konuşmam gerekebilir ama konuşmadım. Eğer sorun çözülmezse, onunla konuşacağım. Sorunun çözüldüğünü duydum." şeklinde yanıt verdi.

Bir muhabirin, "Ukrayna'ya Starlink kısıtlamalarını kimin emrettiğini artık biliyor olmalısınız?" diye sorması üzerine Trump, "Hiçbir fikrim yok. Bilsem bile size söylemezdim. Neden söyleyeyim ki?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, öte yandan, eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Oleşki şehriyle sınırlı özel ateşkes sağlanmasındaki arabuluculuk rolüyle ilgili, "Onun yapmak istediği şey çocukları kurtarmak ve odak noktası bu." dedi.

Trump, "Onun girişimiyle her iki tarafla da iletişime geçildi ve her iki taraf da bunu istedi." diye konuştu.

"Hürmüz Boğazı tamamen bizim ve onu böyle tutacağız"

ABD Başkanı Trump, İran'ın ekonomik sıkıntı içinde olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nı ve ülkeden çıkan petrolü de tamamen kendi kontrolleri altında tuttuklarını öne sürdü.

"İran şu anda pek bir şey yapamıyor. İstersek tüm ülkeyi alabiliriz, tüm petrolü alabiliriz." diyen Trump, şu anda Hürmüz Boğazı'ndan "savaştan öncekinden bile daha fazla" petrol ihracatının yapıldığını söyledi.

Trump, "Bildiğiniz gibi, Hürmüz Boğazı tamamen bizim ve onu böyle tutacağız." ifadesini kullanarak, İran'ın dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip olduğunu savundu.

İran'da "çok iyi bir iş çıkardıklarını" ve bunun karşılığını bir gün almayı umduklarını aktaran Trump, "(İran'la savaşı) Çok hızlı bir şekilde bitirebilirdik. Ancak İran başarısız bir ülke ve biz istediğimiz tüm petrolü çıkarıyoruz. Bunu Hürmüz Boğazı'nda, donanmamızda görüyorsunuz, boğazı onlar (İran) için kapattık ancak başka kimse için değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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