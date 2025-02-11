Trump, Vance'i Halef Görmüyor

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ABD Başkanı Donald Trump, 2028 başkanlık seçimlerinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i "halefi olarak görmediğini" belirtti.

Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda, Başkan Yardımcısı JD Vance'e ilişkin konuştu.

Kendisine, Vance'i halefi olarak görüp görmediği sorulan Trump, "Hayır, ancak çok yetenekli." diye cevap verdi.

JD Vance'in "harika bir iş çıkarttığını" belirten Trump, konuya ilişkin yorum yapmak için "çok erken" olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance

Vance, Ohio'nun işçi sınıfı bir ailesinde zorlu bir çocukluk geçirdikten sonra deniz piyadesi olarak görev aldı.

Yale Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Vance, 2017'de internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi Paypal'ın kurucusu Peter Thiel'in yardımıyla kendi yatırım şirketini kurdu.

JD Vance, Trump'a yönelik geçmişteki sert eleştirilerine rağmen, 2022'de Ohio'dan Cumhuriyetçi Parti senatörü seçilerek siyasete girdi ve Trump ile arasını düzelterek ABD Başkan Yardımcılığına kadar yükseldi.