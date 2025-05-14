Trump ve Şi Ticaret Anlaşması Üzerine Görüşebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesiyle Çin arasında tarifeler konusunda ulaşılan ticaret anlaşmasının nihai ayrıntıları hakkında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşebileceğini ifade etti.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Çin'le ABD arasında ulaşılan tarife anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, Şi ile tarife anlaşmasının nihai detaylarına ilişkin doğrudan görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Evet, bence olabilir yani bunun gerekli olacağından emin değilim ama İngiltere'de böyle oldu." yanıtını verdi.

Uzlaşmanın en heyecan verici tarafının, Çin'in ABD iş dünyasına açılması olduğunu söyleyen Trump, bunun, "yepyeni bir dünyaya açılmak gibi" olduğunu ve Çin için de daha iyi olacağını söyledi.

Trump, "Bizim ve Çin için en heyecan verici olabileceğini düşündüğüm şeylerden biri de Çin'i (iş dünyasına) açmaya çalışıyor olmamız. Bildiğiniz gibi yıllar önce ABD'yi açtık. Şimdi Çin'in açılma zamanı geldi, bu da anlaşmamızın bir parçası ve Çin'i açacağız." ifadelerini kullandı.

???????- ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrası ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesine karar verilmişti.