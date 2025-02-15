Binlerce kamu çalışanı işten atıldı - Son Dakika
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Binlerce kamu çalışanı işten atıldı

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ABD'de Donald Trump yönetimi, orman yangınlarından tıbbi araştırmalara kadar çeşitli alanlarda görev yapan binlerce federal çalışanın işine son verdi. Deneme süresindeki çalışanların işten çıkarılması için kurumlara 18 Şubat'a kadar süre verildiği bildirildi.

15.02.2025 15:17
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ABD'de Donald Trump yönetimi, son iki gün içinde orman yangınlarının önlenmesinden tıbbi araştırmalara kadar çeşitli işlerde görevli binlerce federal çalışanın işine son verdi. Axios'un haberine göre, ismi verilmeyen ve süreç hakkında bilgi sahibi bir kişi, kurumlara, deneme süresindeki çalışanları işten çıkarmaları için 18 Şubat'ta kadar süre verildiğini belirtti.
Kurumlarda, yaklaşık 200 bin deneme süresinde çalışan bulunduğu kaydedilirken, kurumların duruma göre istisnalar yapabileceği aktarıldı.

İŞTEN ÇIKARILANLARIN ÇOĞU SÜRELİ ÇALIŞAN

İşten çıkarılanların, çoğunlukla deneme süresindeki çalışanlar ya da belirli zaman dilimleri olan "süreli" kişiler olduğu belirtildi. ABD Gelir İdaresinin, Tüketici Finansal Koruma Bürosunun ve ABD Tarım Bakanlığının bazı çalışanları, işten çıkarıldıklarını ya da meslektaşlarının işten çıkarma bildirimlerini aldıklarını ve daha fazlasının beklendiğini söyledi.
Amerikan Kamu Çalışanları Federasyonundan (AFGE) bir yetkilinin Axios'a yaptığı açıklamaya göre, hükümetin insan kaynakları departmanı olan ABD Personel Yönetim Ofisindeki (OPM) kariyer iletişimi alanında çalışan 18 personelin tamamı işten çıkarıldı.

"BİNAYI TERK EDİN" ÇAĞRISI YAPILDI

AFGE yetkilisi, OPM'nin 13 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında onlarca deneme süresindeki çalışanını video görüşmeleri ile işten çıkardığını aktarırken, bu kişilere saat 15.00'e kadar binayı terk etmeleri gerektiğinin söylendiğini bildirdi. Axios tarafından incelenen ABD Enerji Bakanlığı (DOE) çalışanlarına gönderilen bildirimlerde, "OPM talimatları uyarınca DOE, istihdamınızın devamının kamu yararına olmayacağını tespit etmiştir." ifadesi kullanılırken, mesajda "Bu nedenle, DOE ve federal kamu hizmetindeki pozisyonunuzdan bugünden itibaren çıkarılıyorsunuz." ifadesi yer aldı.

İŞTEN ÇIKARMALAR ARDI ARDINA GELDİ

Gazi İşleri Bakanlığı, 13 Şubat'ta 1000'den fazla çalışanın işine son verildiğini doğrularken, CNN, ABD Orman Hizmetlerinde 3 bin 400 ve Enerji Bakanlığında 2 bin kişinin işten çıkarıldığını, STAT News ise Sağlık Bakanlığında da 5 bin 200 kişinin görevine son verildiğini belirtti. OPM'den bir sözcü, Axios'a yaptığı açıklamada, deneme süresini "iş başvuru sürecinin devamı" olarak tanımlayarak, kurumların "son dönemde işe alımların dondurulması ışığında ve Trump'ın federal hükümeti yeniden yapılandırma ve düzene sokma yönündeki daha geniş çabalarını desteklemek için bağımsız hareket ettiklerini" söyledi. Öte yandan, toplamda kaç kişinin işten çıkarıldığına dair henüz bir açıklama yapmayan Beyaz Saray, Axios'un konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.
Binlerce kamu çalışanı işten atıldı
Kaynak: AA

Orman Yangınları, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binlerce kamu çalışanı işten atıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • oktay sayar:
    Trump , bu ,ateşe körükle gitmeyi sever 1 0 Yanıtla
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