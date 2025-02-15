Binlerce kamu çalışanı işten atıldı

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ABD'de Donald Trump yönetimi, son iki gün içinde orman yangınlarının önlenmesinden tıbbi araştırmalara kadar çeşitli işlerde görevli binlerce federal çalışanın işine son verdi. Axios'un haberine göre, ismi verilmeyen ve süreç hakkında bilgi sahibi bir kişi, kurumlara, deneme süresindeki çalışanları işten çıkarmaları için 18 Şubat'ta kadar süre verildiğini belirtti.

Kurumlarda, yaklaşık 200 bin deneme süresinde çalışan bulunduğu kaydedilirken, kurumların duruma göre istisnalar yapabileceği aktarıldı.

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