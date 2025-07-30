Trump Yönetimi NIH Fonlarını Dondurdu

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) araştırmalarına ayrılan fonların tamamını dondurduğu, daha sonra aynı gün içinde tekrar serbest bıraktığı belirtildi.

Washington Post'un haberine göre, NIH bütçe yetkilisi Neil Shapiro, personeline Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisinin (OMB) fon dağıtımı hakkında bilgilendirmesinin yer aldığı bir e-posta gönderdi.

Shapiro'nun gönderdiği e-postada yıllık fon dağıtımının yer aldığı ancak dipnotta NIH'ın para harcayacağı alanların kısıtlandığı görüldü.

NIH'teki maliye yetkililerinin bu dipnotu kurumun fonlarının yalnızca maaşlar, idari harcamalar gibi konularda kullanılmasına izin verildiği yorumunu yaptığını aktaran Shapiro, "araştırma hibelerine ayrılan paranın kullanılamayacağını ve bu kısıtlamanın geçici olması için çalıştıklarını" yazdı.

OMB Sözcüsü Rachel Cauley, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, NIH fonlarının programlı bir incelemesiydi. Fonlar serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

NIH'ın bağlı olduğu ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Andrew Nixon da fonların durdurulduğunu ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığını doğruladı.

NIH, federal hibelerde kesintiye gidileceğini duyurmuştu

NIH, şubatta araştırma amaçlı üniversite ve tıp merkezlerine önemli fon sağlayan, çok sayıda federal hibe verildiğini belirterek, hibe kalemlerinde "tesisler" ve "yönetim" olarak tanımlanan "dolaylı maliyetler" için kesintiye gidileceğini duyurmuştu.

The New York Times gazetesi, 18 Şubat'taki bir haberinde yaklaşık 1200 NIH çalışanının işine son verildiğini yazmıştı.

ABD'de tıp, iklim, sosyoloji ve ekonomi gibi alanlarda görev yapan 2 bine yakın araştırmacı, Trump yönetiminin "ABD'de bilime topyekun saldırıda bulunduğunu" savunmuştu.