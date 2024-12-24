Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Serhat Erail, Alaçam ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Erail, yönetim kurulu üyeleriyle Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir'i ziyaret etti.
Ziyaretlerde Erail ve beraberindekiler, TÜGVA'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunup gençler için yapılabilecek çalışmalar hakkında istişare gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › TÜGVA'dan Alaçam Ziyareti - Son Dakika
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