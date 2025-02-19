Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Doç. Dr. Serhat Erail ile beraberindekiler Ladik ilçesini ziyaret etti.
Erail, Teşkilat Başkanı Miraç Çölgezer ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta'yı ardından Belediye Başkanı Adnan Topal'ı ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Ladik Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Gürkan Özel'in ardından bir dizi ziyarette bulunan Erail ve beraberindekiler TÜGVA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Ziyaretlerde, çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › TÜGVA Ladik'te Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?