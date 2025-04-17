TÜİK: İhracat Birim Değer Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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TÜİK: İhracat Birim Değer Endeksi Yükseldi

Şubat ayında ihracat birim değer endeksi %2,6 artarken, ihracat miktar endeksi %4,1 azaldı.

17.04.2025 10:33
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.

TÜİK, şubat ayına ait dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,7 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,5 artarken; yakıtlarda yüzde 8,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise yüzde 2,4 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,1 azaldı

İhracat miktar endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,6 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 7,2 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,0 arttı

İthalat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5 ve yakıtlarda yüzde 4,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 0,5 azaldı

İthalat miktar endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,3 arttı, yakıtlarda yüzde 1,4 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,7 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Ocak ayında 158,1 iken 2025 Şubat ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 153,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Şubat ayında 142,0 iken 2025 yılı Şubat ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 141,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,7 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Ocak ayında 128,7 iken 2025 Şubat ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 127,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Şubat ayında 117,1 iken 2025 yılı Şubat ayında yüzde 2,6 oranında artarak 120,1 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Şubat ayında 86,9 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Şubat ayında 87,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,3 puan azalarak, 2025 yılı Şubat ayında 86,9 oldu.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, İhracat, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK: İhracat Birim Değer Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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