Tüketici Güven Endeksi Yükselişte

(ANKARA)- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dönemde makro ekonomik göstergelerde izlenen olumlu gelişmeler, tüketici güvenindeki toparlanmayı desteklemeyi sürdürmektedir. Dolayısıyla üretim-yatırım-istihdam-ihracat önceliklerinde Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm, temel göstergelerde de görüldüğü üzere devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketici fiyat endeksine ilişkin verileri, sosyal medya hesabından paylaştı. Endekste iyileşme olduğunu belirten Bolat paylaşımında şunları kaydetti:

"Tüketici güven endeksinde Mart ayında son 2 yılın en büyük artışı ve son 22 ayın en yüksek endeks seviyesi gerçekleşti. Tüketici güven endeksi, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre son 2 yılın en büyük artışını göstererek yüzde 4,6 oranında yükseldi ve 85,9 ile son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketici güven endeksi, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 artarak 85,9 olarak gerçekleşti. Böylelikle 2023 yılı Mayıs ayındaki 91,1'den sonraki en yüksek değerine ulaştı. Endeksin detaylarına bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 14'ünde iyileşme olmuştur.

Son dönemde makro ekonomik göstergelerde izlenen olumlu gelişmeler, tüketici güvenindeki toparlanmayı desteklemeyi sürdürmektedir. Dolayısıyla üretim-yatırım-istihdam-ihracat önceliklerinde Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm, temel göstergelerde de görüldüğü üzere devam etmektedir."