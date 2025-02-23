Tuna Koridoru Açıldı

Güncel

PASAROFÇA, 23 Şubat (Xinhua) -- Sırbistan'ın Pasarofça kentinde Çinli inşaat personelleriyle ek sıkışan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 22 Şubat 2025.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumartesi günü Pasarofça kenti yakınlarında Çin tarafından inşa edilen Tuna Koridoru'nun iki bölümünün resmi açılışında yaptığı konuşmada söz konusu otoyolunu yerel ekonomiyi canlandıracak "can damarı" olarak nitelendirdi.

Tören, Tuna Nehri boyunca inşa edilen 67,94 kilometrelik koridorda önemli bir ilerleme anlamında gelen 1. bölümün tamamlanması üzerine düzenlendi. Törene Vucic'in aralarında bulunduğu Sırbistan hükümeti yetkilileri, Çin Büyükelçiliği'nden temsilciler ve inşaatın yapımını üslenen Shandong Hi-Speed şirketi katıldı. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua)