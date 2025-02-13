Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle 201 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte bir süredir devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kentteki 201 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de 201 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
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