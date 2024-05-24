Tunceli\'de 228 üreticiye 84 bin domates fidesi dağıtıldı

Tunceli'de tarım arazilerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 228 üreticiye 84 bin domates fidesi dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kentte "Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamında, Atatürk Mahallesi'ndeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde fide dağıtım programı düzenledi.
Programda 228 üreticiye 84 bin domates fidesi verildi.
Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, kurum personelleri ve üreticiler katıldı.
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