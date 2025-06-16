Tunceli'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi

Tunceli'de anne ayı ve 2 yavrusu yiyecek ararken görüldü
TUNCELİ - Tunceli'de anne ayı, iki yavrusuyla birlikte doğada yiyecek ararken görüntülendi.
Tunceli Ovacık yolu Halbori Gözeleri mevkiinde anne ayı ve 2 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi. Görüntülerde, anne ayının yavrularıyla birlikte yol kenarında ilerlediği ve yoldan geçen araçlara karışmadığı görüldü.
Tunceli, zengin yaban hayatı ve bakir doğasıyla son yıllarda doğa tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.
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