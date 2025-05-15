Tunceli'de Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
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Tunceli'de Arama Kurtarma Eğitimi

Tunceli'deki gönüllüler, Munzur Dağları'nda arama kurtarma eğitimleriyle müdahale hızını artırıyor.

15.05.2025 12:09
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Tunceli'de arama kurtarma gönüllüleri, belirli aralıklarla Munzur Dağları'nda yaptıkları eğitimlerle, kayalıklardan düşen ya da arazide kaybolan kişilere daha hızlı şekilde müdahale etmeyi amaçlıyor.

Kentte bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Tunceli Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Üniversitesi, Afet Platformu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" hayata geçirildi.

Projeyle çeşitli eğitimlere katılma fırsatını bulan gönüllüler, bazı zamanlarda da il merkezi ve ilçelerdeki dağlarda arama kurtarma dersleri alıp vakalara karşı tecrübelerini artırıyor.

AFAD personelinden ilk olarak teorik eğitimler alan gönüllüler, daha sonra sahaya çıkarak GPS kullanımı, pusula, harita bilgisi, ip teknikleri, iple iniş yöntemleri, yürüyüş teknikleri ve düğümler gibi birçok konuda uygulama yapıyor.

Eğitimlerle olası vakalara hızlı müdahaleyi hedefleyen gönüllüler, son olarak Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nın Harami Dere bölgesinde doğada arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği gönüllüler, mantar toplarken kayalıktan düşen yaralıyı sedye yardımıyla dağdan indirip havai hat ile suyun üzerinden karşıya geçirdi.

"Vakalara en kısa sürede intikal edip olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz"

Tunceli AFAD Yönetim Müdahale Şube Müdürü ve eğitmen Özgür Aydoğdu, AA muhabirine, özellikle bahar aylarında Munzur Dağları'nın turist akınına uğradığını söyledi.

Bölgeye gelenlerin rehber olmadan dağlara gezi yaptığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte de doğada birçok arama kurtarma vakası ortaya çıkıyor. Biz de bunun için belirli dönemlerde eğitimler yapıyoruz. Ovacık'ta da senaryo gereği mantar toplamaya giden 2 vatandaştan birinin kayalık alandan düşmesi ve kendisinden haber alınamaması sonucu arama faaliyeti gerçekleştirdik. Kazazede bulunduktan sonra yüksek bölgelerden iple emniyetli erişim sağlandı. Ondan sonra da bir havai hat kurularak nehrin karşı kıyısına geçiş yapıldı. Tatbikatımız kazasız belasız sonlandı, katılımcılara teşekkür ediyoruz. Umarım böyle şeyler başa gelmez, gelirse de vakalara en kısa sürede intikal edip olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz."

"Yılda ortalama 5-6 kez bu tür eğitimleri yapıyoruz"

MUDAK Başkanı Hikmet Gökmen de derneğin 2019 yılında kurulduğunu ve 150 üyesinin bulunduğunu dile getirdi.

Afet ve acil durumda gönüllü olarak görev aldıklarından bahseden Gökmen, "Arazide bir kişi kaybolduğunda büyük alanların taranmasına ihtiyaç oluyor. Bu durumlarda da gönüllülerin olması ciddi bir avantaj sağlıyor. Tunceli'de her taraf sarp kayalıklarla dolu ve ormanlık alanlar çok yoğun. Böyle olunca da bu eğitimleri doğada yapmamız gerekiyor. O yüzden doğada arama kurtarma eğitimlerine çok önem veriyoruz. Yılda ortalama 5-6 kez bu tür eğitimleri yapmak durumunda kalıyoruz ve bunun çok güzel sonuçlarını alıyoruz." dedi.

MUDAK Proje Koordinatörü Mehmet Bidav da dernek olarak 150'ye yakın arama kurtarma operasyonuna katılıp hayat kurtardıklarını anlattı.

Bidav, Ovacık'ın arama kurtarma eğitimlerine elverişli olduğunu ifade ederek, "Tunceli Belediyesi projemizde ortak kuruluşumuz ve yine Tunceli AFAD, Munzur Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iştirakçilerimiz. Proje kapsamında 47 kişi eğitimlerde yer aldı. Bizim coğrafyamızda insanlar genellikle araziye 1 ya da 2 kişi gidiyor. Mümkün olduğu kadar 3-4 kişi gitmelerini ve patikalardan sapmamalarını öneriyoruz. Turistlerin bölgeyi bilen yöre insanlarıyla doğa gezilerine gitmelerini önemsiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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