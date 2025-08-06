Tunceli'de Asfalt Plent Tesisi İncelemesi - Son Dakika
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Tunceli'de Asfalt Plent Tesisi İncelemesi

06.08.2025 13:42
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Vali Aygöl, Tunceli'de asfalt plent tesisinde incelemelerde bulundu, köy yolları için projeler sürüyor.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentte yapımı devam eden asfalt plent tesisinde incelemelerde bulundu.

Kentte Vali Aygöl'ün talimatları doğrultusunda vatandaşların talep ve sorunlarının çözülmesi amacıyla projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, köy yollarının daha kolay asfaltlanması için İl Özel İdaresince Kanoğlu mevkisinde asfalt plent tesisinin kurulumu kararlaştırıldı.

Vali Aygöl de beraberindekilerle alanı ziyaret ederek ekiplerin iş makineleri desteğinde yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Aygöl, yaptığı konuşmada, kentte heyecanlı bir çalışmanın yürütüldüğünü söyledi.

156 dönümlük arazi üzerinde tesis kurulacağını belirten Aygöl, "Burada saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapacak asfalt plentimizin hazırlığını yapıyoruz. Eylül ayı içerisinde inşallah burada malzemeyi üretip sonrasında köy yollarımızda statik kaplamayı bitirip sıcak asfalt çalışmalarını başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, tunceli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Asfalt Plent Tesisi İncelemesi - Son Dakika

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