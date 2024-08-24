Tunceli\'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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TUNCELİ'de çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Örtü yangını, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Geyiksuyu köyü Meterisler mezrası yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 7 jandarma komando timi ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.