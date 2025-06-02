Tunceli'de 'Dijital Detoks Kampı' Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de 'Dijital Detoks Kampı' Gerçekleştirildi

Tunceli\'de \'Dijital Detoks Kampı\' Gerçekleştirildi
02.06.2025 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen üç günlük dijital detoks kampında aileler, teknolojiye kısa bir mola vererek sosyal etkinliklerde buluştular. Eğitimler ve çeşitli aktivitelerle katılımcıların dijital bağımsızlığı teşvik edildi.

Tunceli'de "Dijital Detoks Kampı" düzenlendi

Tunceli'de "Teknolojiye Mola, Sosyalleşmeye Merhaba" kampı

TUNCELİ - Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Teknolojiye Mola, Sosyalleşmeye Merhaba" mottosuyla üç günlük dijital detoks kampı düzenlendi.

Munzur Çayı kenarında bulunan ve Tunceli İl Özel İdaresinin kamp alanında gerçekleştirilen kampa, Tunceli Belediyesi yemek, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipman ve personel desteği, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü uzman personeliyle katkıda bulundu. Ayrıca Tunceli Yeşilay Şubesi, Tunceli Kızılay Şubesi ve ANDA Tunceli İl temsilciliği gönüllüleri çeşitli etkinliklerle programa destek sağladı. Koşulları sağlayan 15 ailenin katılımıyla gerçekleşen kamp, kayıt ve odalara yerleşmeyle başladı. Tanışma etkinliğinin ardından katılımcıların dijital cihazları toplandı ve kamp programı hakkında bilgilendirme yapılarak, kamptan beklentiler alındı.

Kampın ikinci gününde ebeveynlere "Dijital Detoks Risklerden Korunma ve Mahremiyet" ve "Dijitalleşen Aile Eğitimi", çocuklara ise "Dijital Mahremiyet" eğitimi verildi. Gün içinde bisiklet turu, ortak hareket edebilme becerisine yönelik resim tamamlama, doğa yürüyüşü, geleneksel takım oyunları, boy kilo ölçümü ve sağlıklı beslenme eğitimi, kamp ateşi ve müzik dinletisi gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Kampın son gününde, ilk gün ailelerden alınan beklentiler, kavanozdan çıkartılarak, beklentilerin karşılık bulup bulmadığı değerlendirildi, dijital detoks kampının değerlendirmesi yapıldı, katılımcılara dijital bağımsızlık belgeleri verilerek bölge temizliği gerçekleştirildi. Ardından katılımcıların dijital cihazları teslim edilerek program sona erdi.

Kampa katılan çocuklar, üç gün boyunca teknolojiden uzak güzel bir deneyim yaşadıklarını belirterek tekrarlanması yönündeki isteklerini dile getirdi.

Kampın düzenlenmesine ilişkin konuşan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, müdürlük olarak üç günlük kampı başarıyla tamamladıklarını söyledi. Okan, "Bu kampla teknolojinin aşırı ve bilinçsiz kullanımına dikkat çekmek istedik. Maalesef çocuklarımız ve gençlerimiz teknoloji ve sanal dünyada kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Kampta, çocuklarımız ve gençlerimizin sosyal ve fiziksel ve aynı zamanda aile içi iletişimlerinin artığını gördük. Bu kampla teknolojiyi tamamen hayatımızdan çıkarmak değil bilinçli kullanımını sağlamak, gerçek ve sosyal ilişkilerin önemini anlatmak için düzenledik" dedi.

Kampa kuruma başvuran 15 gönüllü aile ile gerçekleştirildiğini söyleyen Okan, "Doğayla iç içe etkinlikler yaparak, yüz yüze iletişimler sağlanarak teknolojisiz bir etkinlik oldu. Etkinliğimize kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar da destek verdi. Katılım gösteren, destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Etkinlik, Tunceli, Eğitim, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Dijital Detoks Kampı' Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:06
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:36:18. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de 'Dijital Detoks Kampı' Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.