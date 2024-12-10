Tunceli'de Görsel Şölen: Sis ve Pus - Son Dakika
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Tunceli'de Görsel Şölen: Sis ve Pus

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Tunceli'de etkili olan sis ve pus, görüş mesafesini düşürürken görsel güzellik sundu.

10.12.2024 10:48
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Tunceli'de sis etkili oldu

TUNCELİ - Tunceli'ye sabah saatlerinde çöken sis ve pus görsel şölen oluşturdu.

Tunceli'de sabah saatlerinde sis ve pus etkili oldu. Merkez Moğultay, Esentepe, Alibaba, Esentepe ve Yeni Mahalle'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Zaman zaman yerleşim yerlerini tamamen kaplayan sis ve pus güzel bir görsellik oluşturdu. Güvenlik güçleri, vatandaşları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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