Tunceli'de Kaldırım İşgali Ceza Getirdi

Tunceli'de kaldırımları işgal eden ve uyarıları dikkate almayan 9 esnafa idari para cezası uygulandı.
Tunceli Belediyesinden yapılan açıklamada, Moğultay Mahallesi'nde zabıta ekiplerince denetimler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kaldırımları işgal eden ve yapılan uyarıları dikkate almayan 9 esnafa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı. Cezai işlem uygulanan işletmeler arasında 1 yapı market, 2 manav ve 6 kahvehane bulunuyor. Kaldırımlar yayalarındır. Kamuya ait alanların korunması için denetimlerimiz kararlılıkla sürecek. Sevdamız Tunceli."
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