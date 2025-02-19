Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle 82 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentin bazı bölgelerine gece saatlerinden itibaren yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle il merkezinde 9, Hozat'ta 7, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 38 ve Pülümür ilçesinde 7 köyün yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için iş makineleri desteğiyle çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Kar Nedeniyle 82 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
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