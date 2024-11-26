Tunceli'de Karla Mücadele Başladı

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Tunceli'de bin 446 kilometrede karla mücadele

TUNCELİ - Tunceli'de, kar yağışının ardından ulaşıma kapanan bin 446 kilometrelik köy yollarında karla mücadele çalışması başlatıldı. Çalışmada 46 iş makinesi ile 68 çalışan görev alıyor.

Tunceli'de dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 189 köy yolu ulaşıma kapanırken valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı. Çalışmada 46 iş makinesi ve 68 çalışan görev alıyor.