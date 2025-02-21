Tunceli'de Karla Mücadele Devam Ediyor

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Tunceli'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de iki gün boyunca devam eden yoğun kar yağışının kesilmesinin ardından karla mücadele çalışmalarına hız verildi. Kent genelinde kapalı bulunan 113 köy yolunu ulaşıma açmak için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor.

Tunceli'de özellikle çarşamba ve perşembe günleri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 255 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerin yaptığı çalışmayla yolların büyük bölümü ulaşıma açılırken kapalı bulunan 113 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Yoğun yağış ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araç geçişlerine kapatılan Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırı arasındaki bölüm yeniden ulaşıma açılırken, karayolları ekipleri Tunceli-Erzincan ve Tunceli- Elazığ karayollarında yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.