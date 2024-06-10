Tunceli\'de kaybolan keçilere dron yardımıyla ulaşıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde arazide kaybolan keçilere, jandarma ekipleri tarafından dron kullanılarak ulaşıldı.
İlçenin Sekirek mezrasında yaşayan Fatih Irmak, otlattığı 8 keçisinin kaybolmasın ardından jandarmayı arayıp yardım istedi.
Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, mezraya gelerek dağlık alanda çalışma başlattı.
Dronla arama yapan ekipler, mezraya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldukları keçileri sahibine teslim etti.
Irmak da yardımlarından dolayı ekiplere teşekkürlerini iletti.
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