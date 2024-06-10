Tunceli'de kaybolan keçilere dron yardımıyla ulaşıldı - Son Dakika
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Tunceli'de kaybolan keçilere dron yardımıyla ulaşıldı

Tunceli\'de kaybolan keçilere dron yardımıyla ulaşıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otlattığı keçileri kaybolan bir vatandaş, jandarmadan yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dron kullanarak dağlık alanda arama yaptı ve kaybolan keçilere ulaştı. Keçiler sahibine teslim edildi.

10.06.2024 15:23
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde arazide kaybolan keçilere, jandarma ekipleri tarafından dron kullanılarak ulaşıldı.

İlçenin Sekirek mezrasında yaşayan Fatih Irmak, otlattığı 8 keçisinin kaybolmasın ardından jandarmayı arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, mezraya gelerek dağlık alanda çalışma başlattı.

Dronla arama yapan ekipler, mezraya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldukları keçileri sahibine teslim etti.

Irmak da yardımlarından dolayı ekiplere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de kaybolan keçilere dron yardımıyla ulaşıldı - Son Dakika

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