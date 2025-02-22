Tunceli'de Köy Yollarının Açılması Devam Ediyor

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Tunceli'de 20 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de, etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de, özellikle geçtiğimiz Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 300'e yakın köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin başlattığı çalışmayla yolların büyük bölümü ulaşıma açılırken kapalı bulunan 20 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarına devam ediliyor.

Kapalı bulunan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.