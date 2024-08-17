Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kocakoç köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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