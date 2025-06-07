Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali K'nin idaresindeki 34 CBG 082 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Pilvenk mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Otomobil Şarampole Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?