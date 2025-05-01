Tunceli\'de Şiddetli Rüzgar Hasara Yol Açtı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde çatıları uçan evlerde incelemelerde bulundu.

Kent genelinde akşam saatlerinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle il merkezi ile Mazgirt ve Nazımiye ilçelerindeki bazı evlerin çatıları uçtu.

Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile kent merkezindeki Esentepe Mahallesi'nde inceleme yaptı.

Evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Tekbıyıkoğlu, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.