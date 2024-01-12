 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunceli'de Temizlik İşçisi Çöp Kamyonunun Arkasından Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de Temizlik İşçisi Çöp Kamyonunun Arkasından Düşerek Ağır Yaralandı

Tunceli'de temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu çöp kamyonunun arkasından düşerek ağır yaralandı. Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli\'de Temizlik İşçisi Çöp Kamyonunun Arkasından Düşerek Ağır Yaralandı
12.01.2024 - 17:11,
Abone Ol

TUNCELİ'de tutunduğu çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, düşen temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir (39), ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, yola düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelikdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Mahallesi, Güvenlik, Soruşturma, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Temizlik İşçisi Çöp Kamyonunun Arkasından Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika


17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Son Dakika
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
15:13 DEVA Partisi lideri Babacan'ın Diyarbakır programında gazeteciye saldırı
14:40 Antalya'da doğa yürüyüşüne çıkan Rus turistin cansız bedeni günler sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 18:24:59. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Temizlik İşçisi Çöp Kamyonunun Arkasından Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement