Tunceli'de 'Uzun Mehmet' Toprağa Verildi

Tunceli'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ve renkli simasıyla tanınan Mehmet Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.

Kentte "Uzun Mehmet" lakabıyla tanınan Yıldız, 27 Haziran'da Moğultay Mahallesi'ndeki dükkanında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yıldız için Tunceli Cemevi'nde tören düzenlendi.

Dua edilip helallik alınmasının ardından Yıldız'ın cenazesi, Hopik köyünde defnedildi.

Cenaze törenine, Yıldız'ın ailesinin yanı sıra Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.