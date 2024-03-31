TUNCELİ SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:03  Güncelleme: 23:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 80
Toplam Seçmen : 24.625
Açılan Sandık : 47
Açılan Sandık Oranı : % 58,75
Kullanılan Oy : 9.995
Geçerli Oy : 9.676
Katılım Oranı : % 69,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET KONAK% 39,533.825
CHPALİ MUSTAFA ÇELİK% 33,373.229
AK PARTİERKAN EROĞLU% 14,631.415
BAĞIMSIZHÜSEYİN AYGÜN% 6,39618
ZAFER PARTİSİKENAN AHMET TAYŞUN% 1,15111
DİĞER% 0,9794
YENİDEN REFAHERDAL SAYLAN% 0,768
İYİ PARTİESER KÖSE% 0,6866
BAĞIMSIZAYDIN POLAT% 0,5149
BTPMETİN GEYİK% 0,4846
TKPÖZCAN SARISALTIK% 0,3736
BAĞIMSIZTANER YILDIZ% 0,3130
DEVA PARTİSİVEYSEL GÜLER% 0,329
HÜDA PARMUHAMMED ATA YÜKSEL% 0,2221
DSPMEHMET ÖNDER İŞTUTAN% 0,088
SAADETMUHAMMED NEDİM SADAK% 0,088
YTPHAMDİ ÇAKAR% 0,077
APHIDIR AÇIKBAŞ% 0,066
HAK-PARMESUT KAPLAN% 0,044
VATAN PARTİSİNİHAL GÜNDOĞAN% 0,044
MİLLETMEHMET PINAR% 0,022
ÇEMİŞGEZEK

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 89,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ENES SOMYÜREK% 48,63622
CHPNEVZAT ALTAN% 39,8509
MHPHASAN HAYRİ KANDU% 10,01128
YENİDEN REFAHKADİR KILIÇ% 0,79
DEVA PARTİSİRECEP YILDIRIM% 0,557
SAADETABDULMACİT TAŞDELEN% 0,233
BTPALİ HAYDAR KUŞBAY% 0,081
HOZAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SOL PARTİAYDIN KAYA% 23,5478
CHPSEYFİ GEYİK% 22,07449
TİPATTİLA BULUT% 20,75422
AK PARTİALİ HAYDAR TUNÇEL% 19,96406
BAĞIMSIZHAKKI BALIK% 11,55235
BTPFATIMA BEKTAŞ% 0,5912
MHPERHAN GÜLER% 0,4910
YENİDEN REFAHMUSTAFA POLAT% 0,449
İYİ PARTİCEMGİL CEVAHİR% 0,255
DEVA PARTİSİDOĞAN CAN YILDIRIM% 0,24
SAADETMUHAMMET ÇELİK% 0,153
DİĞER% 0,051
MAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 70,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT TAYHAVA% 52,05280
EMEPRIZA CANGÖZ% 35,5191
AK PARTİMURAT BECERİKLİ% 9,2950
YENİDEN REFAHORHAN ERTÜRK% 1,126
BTPAHMET BERAT ÖZER% 0,744
MHPNİYAZİ KORKMAZ% 0,744
İYİ PARTİÖZLEM AYGÜL% 0,372
SAADETFURKAN DURSUN TAŞ% 0,191
NAZIMİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ EMRAH TEKİN% 53,45481
BAĞIMSIZCAFER KIRMIZIÇİÇEK% 24,44220
AK PARTİSERDAR PARLAK% 17153
DEM PARTİŞÜKRÜ DÜZTAŞ% 1,6715
MHPCANER TURMUŞ% 1,6715
BTPFATMA TÜTER ÖZTÜRK% 1,1110
YENİDEN REFAHİRFAN KAYMAK% 0,222
DEVA PARTİSİCAN AKIN% 0,222
İYİ PARTİMURAT YIKILMAZ% 0,111
SAADETABDURRAHMAN BOYRAZ% 0,111
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 73,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
EMEPHÜSEYİN TEKİNOĞLU% 33,33310
CHPMUSTAFA SARIGÜL% 32,8305
AK PARTİGÜLLÜ PEZEK% 26,99251
DSPJALE GÜNDÜZKANAT% 1,7216
BÜYÜK BİRLİKEROL ÇALIŞKAN% 1,6115
MHPKAMİL ARSLAN% 1,0810
İYİ PARTİFATİH KARAYOL% 0,868
YENİDEN REFAHSERCAN PEHLİVAN% 0,545
BTPMEHMET ALP PAK% 0,545
DEVA PARTİSİYASEMİN GÜNAYDIN% 0,212
SAADETENES BURAK POYRAZ% 0,212
DİĞER% 0,111
PERTEK

Açılan Sandık Oranı : % 94,12
Katılım Oranı : % 80,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECAİ VURAL% 37,281.402
EMEPKENAN ÇETİN% 30,761.157
CHPİSMAİL ASLAN% 25,63964
MHPİRFAN SAĞLIYAN% 5,21196
DEVA PARTİSİBİRSEN AKIN% 0,5621
YENİDEN REFAHFETHİ AHMET POLAT% 0,3212
BTPMEHTAP GEYİK% 0,197
SAADETMEHMET FATİH YALÇIN% 0,052
PÜLÜMÜR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜSLÜM TOSUN% 57,08492
AK PARTİÇAĞNUR KILIÇOĞLU% 28,31244
BAĞIMSIZNURETİN ÖZGÜREL% 9,9886
BTPYUSUF AYDIN% 1,6214
MHPASİM KOÇOĞLU% 1,3912
SAADETFURKAN BATUHAN ECEVİT% 0,817
YENİDEN REFAHTURGUT YILDIRIM% 0,464
İYİ PARTİİNAN ÇEKER% 0,353

Kaynak: AA

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