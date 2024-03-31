TUNCELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|80
|Toplam Seçmen
|:
|24.625
|Açılan Sandık
|:
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,75
|Kullanılan Oy
|:
|9.995
|Geçerli Oy
|:
|9.676
|Katılım Oranı
|:
|% 69,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET KONAK
|% 39,53
|3.825
|CHP
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|% 33,37
|3.229
|AK PARTİ
|ERKAN EROĞLU
|% 14,63
|1.415
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYGÜN
|% 6,39
|618
|ZAFER PARTİSİ
|KENAN AHMET TAYŞUN
|% 1,15
|111
|DİĞER
|% 0,97
|94
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYLAN
|% 0,7
|68
|İYİ PARTİ
|ESER KÖSE
|% 0,68
|66
|BAĞIMSIZ
|AYDIN POLAT
|% 0,51
|49
|BTP
|METİN GEYİK
|% 0,48
|46
|TKP
|ÖZCAN SARISALTIK
|% 0,37
|36
|BAĞIMSIZ
|TANER YILDIZ
|% 0,31
|30
|DEVA PARTİSİ
|VEYSEL GÜLER
|% 0,3
|29
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ATA YÜKSEL
|% 0,22
|21
|DSP
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|% 0,08
|8
|SAADET
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|% 0,08
|8
|YTP
|HAMDİ ÇAKAR
|% 0,07
|7
|AP
|HIDIR AÇIKBAŞ
|% 0,06
|6
|HAK-PAR
|MESUT KAPLAN
|% 0,04
|4
|VATAN PARTİSİ
|NİHAL GÜNDOĞAN
|% 0,04
|4
|MİLLET
|MEHMET PINAR
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60
|Katılım Oranı
|:
|% 89,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ENES SOMYÜREK
|% 48,63
|622
|CHP
|NEVZAT ALTAN
|% 39,8
|509
|MHP
|HASAN HAYRİ KANDU
|% 10,01
|128
|YENİDEN REFAH
|KADİR KILIÇ
|% 0,7
|9
|DEVA PARTİSİ
|RECEP YILDIRIM
|% 0,55
|7
|SAADET
|ABDULMACİT TAŞDELEN
|% 0,23
|3
|BTP
|ALİ HAYDAR KUŞBAY
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SOL PARTİ
|AYDIN KAYA
|% 23,5
|478
|CHP
|SEYFİ GEYİK
|% 22,07
|449
|TİP
|ATTİLA BULUT
|% 20,75
|422
|AK PARTİ
|ALİ HAYDAR TUNÇEL
|% 19,96
|406
|BAĞIMSIZ
|HAKKI BALIK
|% 11,55
|235
|BTP
|FATIMA BEKTAŞ
|% 0,59
|12
|MHP
|ERHAN GÜLER
|% 0,49
|10
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA POLAT
|% 0,44
|9
|İYİ PARTİ
|CEMGİL CEVAHİR
|% 0,25
|5
|DEVA PARTİSİ
|DOĞAN CAN YILDIRIM
|% 0,2
|4
|SAADET
|MUHAMMET ÇELİK
|% 0,15
|3
|DİĞER
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 70,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜMİT TAYHAVA
|% 52,05
|280
|EMEP
|RIZA CANGÖZ
|% 35,5
|191
|AK PARTİ
|MURAT BECERİKLİ
|% 9,29
|50
|YENİDEN REFAH
|ORHAN ERTÜRK
|% 1,12
|6
|BTP
|AHMET BERAT ÖZER
|% 0,74
|4
|MHP
|NİYAZİ KORKMAZ
|% 0,74
|4
|İYİ PARTİ
|ÖZLEM AYGÜL
|% 0,37
|2
|SAADET
|FURKAN DURSUN TAŞ
|% 0,19
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 72,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ EMRAH TEKİN
|% 53,45
|481
|BAĞIMSIZ
|CAFER KIRMIZIÇİÇEK
|% 24,44
|220
|AK PARTİ
|SERDAR PARLAK
|% 17
|153
|DEM PARTİ
|ŞÜKRÜ DÜZTAŞ
|% 1,67
|15
|MHP
|CANER TURMUŞ
|% 1,67
|15
|BTP
|FATMA TÜTER ÖZTÜRK
|% 1,11
|10
|YENİDEN REFAH
|İRFAN KAYMAK
|% 0,22
|2
|DEVA PARTİSİ
|CAN AKIN
|% 0,22
|2
|İYİ PARTİ
|MURAT YIKILMAZ
|% 0,11
|1
|SAADET
|ABDURRAHMAN BOYRAZ
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,44
|Katılım Oranı
|:
|% 73,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|EMEP
|HÜSEYİN TEKİNOĞLU
|% 33,33
|310
|CHP
|MUSTAFA SARIGÜL
|% 32,8
|305
|AK PARTİ
|GÜLLÜ PEZEK
|% 26,99
|251
|DSP
|JALE GÜNDÜZKANAT
|% 1,72
|16
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÇALIŞKAN
|% 1,61
|15
|MHP
|KAMİL ARSLAN
|% 1,08
|10
|İYİ PARTİ
|FATİH KARAYOL
|% 0,86
|8
|YENİDEN REFAH
|SERCAN PEHLİVAN
|% 0,54
|5
|BTP
|MEHMET ALP PAK
|% 0,54
|5
|DEVA PARTİSİ
|YASEMİN GÜNAYDIN
|% 0,21
|2
|SAADET
|ENES BURAK POYRAZ
|% 0,21
|2
|DİĞER
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,12
|Katılım Oranı
|:
|% 80,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECAİ VURAL
|% 37,28
|1.402
|EMEP
|KENAN ÇETİN
|% 30,76
|1.157
|CHP
|İSMAİL ASLAN
|% 25,63
|964
|MHP
|İRFAN SAĞLIYAN
|% 5,21
|196
|DEVA PARTİSİ
|BİRSEN AKIN
|% 0,56
|21
|YENİDEN REFAH
|FETHİ AHMET POLAT
|% 0,32
|12
|BTP
|MEHTAP GEYİK
|% 0,19
|7
|SAADET
|MEHMET FATİH YALÇIN
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|% 57,08
|492
|AK PARTİ
|ÇAĞNUR KILIÇOĞLU
|% 28,31
|244
|BAĞIMSIZ
|NURETİN ÖZGÜREL
|% 9,98
|86
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 1,62
|14
|MHP
|ASİM KOÇOĞLU
|% 1,39
|12
|SAADET
|FURKAN BATUHAN ECEVİT
|% 0,81
|7
|YENİDEN REFAH
|TURGUT YILDIRIM
|% 0,46
|4
|İYİ PARTİ
|İNAN ÇEKER
|% 0,35
|3
Son Dakika › Güncel › TUNCELİ SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
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