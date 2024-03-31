TUNCELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|80
|Toplam Seçmen
|:
|24.625
|Açılan Sandık
|:
|55
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,75
|Kullanılan Oy
|:
|11.814
|Geçerli Oy
|:
|11.400
|Katılım Oranı
|:
|% 70,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET KONAK
|% 39,72
|4.528
|CHP
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|% 33,1
|3.773
|AK PARTİ
|ERKAN EROĞLU
|% 14,43
|1.645
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYGÜN
|% 6,67
|760
|ZAFER PARTİSİ
|KENAN AHMET TAYŞUN
|% 1,12
|128
|DİĞER
|% 0,74
|84
|İYİ PARTİ
|ESER KÖSE
|% 0,68
|78
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYLAN
|% 0,67
|76
|BAĞIMSIZ
|AYDIN POLAT
|% 0,57
|65
|BTP
|METİN GEYİK
|% 0,54
|61
|TKP
|ÖZCAN SARISALTIK
|% 0,46
|53
|BAĞIMSIZ
|TANER YILDIZ
|% 0,34
|39
|DEVA PARTİSİ
|VEYSEL GÜLER
|% 0,31
|35
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ATA YÜKSEL
|% 0,2
|23
|DSP
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|% 0,11
|13
|SAADET
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|% 0,09
|10
|YTP
|HAMDİ ÇAKAR
|% 0,06
|7
|AP
|HIDIR AÇIKBAŞ
|% 0,06
|7
|HAK-PAR
|MESUT KAPLAN
|% 0,05
|6
|VATAN PARTİSİ
|NİHAL GÜNDOĞAN
|% 0,05
|6
|MİLLET
|MEHMET PINAR
|% 0,03
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70
|Katılım Oranı
|:
|% 88,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ENES SOMYÜREK
|% 49,13
|735
|CHP
|NEVZAT ALTAN
|% 39,17
|586
|MHP
|HASAN HAYRİ KANDU
|% 9,83
|147
|YENİDEN REFAH
|KADİR KILIÇ
|% 1,07
|16
|DEVA PARTİSİ
|RECEP YILDIRIM
|% 0,53
|8
|SAADET
|ABDULMACİT TAŞDELEN
|% 0,2
|3
|BTP
|ALİ HAYDAR KUŞBAY
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SOL PARTİ
|AYDIN KAYA
|% 23,5
|478
|CHP
|SEYFİ GEYİK
|% 22,07
|449
|TİP
|ATTİLA BULUT
|% 20,75
|422
|AK PARTİ
|ALİ HAYDAR TUNÇEL
|% 19,96
|406
|BAĞIMSIZ
|HAKKI BALIK
|% 11,55
|235
|BTP
|FATIMA BEKTAŞ
|% 0,59
|12
|MHP
|ERHAN GÜLER
|% 0,49
|10
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA POLAT
|% 0,44
|9
|İYİ PARTİ
|CEMGİL CEVAHİR
|% 0,25
|5
|DEVA PARTİSİ
|DOĞAN CAN YILDIRIM
|% 0,2
|4
|SAADET
|MUHAMMET ÇELİK
|% 0,15
|3
|DİĞER
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 71,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜMİT TAYHAVA
|% 52,05
|280
|EMEP
|RIZA CANGÖZ
|% 35,5
|191
|AK PARTİ
|MURAT BECERİKLİ
|% 9,29
|50
|YENİDEN REFAH
|ORHAN ERTÜRK
|% 1,12
|6
|BTP
|AHMET BERAT ÖZER
|% 0,74
|4
|MHP
|NİYAZİ KORKMAZ
|% 0,74
|4
|İYİ PARTİ
|ÖZLEM AYGÜL
|% 0,37
|2
|SAADET
|FURKAN DURSUN TAŞ
|% 0,19
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 72,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ EMRAH TEKİN
|% 53,45
|481
|BAĞIMSIZ
|CAFER KIRMIZIÇİÇEK
|% 24,44
|220
|AK PARTİ
|SERDAR PARLAK
|% 17
|153
|DEM PARTİ
|ŞÜKRÜ DÜZTAŞ
|% 1,67
|15
|MHP
|CANER TURMUŞ
|% 1,67
|15
|BTP
|FATMA TÜTER ÖZTÜRK
|% 1,11
|10
|YENİDEN REFAH
|İRFAN KAYMAK
|% 0,22
|2
|DEVA PARTİSİ
|CAN AKIN
|% 0,22
|2
|İYİ PARTİ
|MURAT YIKILMAZ
|% 0,11
|1
|SAADET
|ABDURRAHMAN BOYRAZ
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 73,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA SARIGÜL
|% 34,31
|482
|EMEP
|HÜSEYİN TEKİNOĞLU
|% 30,32
|426
|AK PARTİ
|GÜLLÜ PEZEK
|% 28,97
|407
|DSP
|JALE GÜNDÜZKANAT
|% 1,78
|25
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÇALIŞKAN
|% 1,42
|20
|İYİ PARTİ
|FATİH KARAYOL
|% 0,93
|13
|MHP
|KAMİL ARSLAN
|% 0,78
|11
|YENİDEN REFAH
|SERCAN PEHLİVAN
|% 0,57
|8
|BTP
|MEHMET ALP PAK
|% 0,43
|6
|SAADET
|ENES BURAK POYRAZ
|% 0,28
|4
|DEVA PARTİSİ
|YASEMİN GÜNAYDIN
|% 0,21
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECAİ VURAL
|% 37,64
|1.515
|EMEP
|KENAN ÇETİN
|% 31,21
|1.256
|CHP
|İSMAİL ASLAN
|% 24,97
|1.005
|MHP
|İRFAN SAĞLIYAN
|% 5,12
|206
|DEVA PARTİSİ
|BİRSEN AKIN
|% 0,52
|21
|YENİDEN REFAH
|FETHİ AHMET POLAT
|% 0,3
|12
|BTP
|MEHTAP GEYİK
|% 0,17
|7
|SAADET
|MEHMET FATİH YALÇIN
|% 0,07
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|% 57,08
|492
|AK PARTİ
|ÇAĞNUR KILIÇOĞLU
|% 28,31
|244
|BAĞIMSIZ
|NURETİN ÖZGÜREL
|% 9,98
|86
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 1,62
|14
|MHP
|ASİM KOÇOĞLU
|% 1,39
|12
|SAADET
|FURKAN BATUHAN ECEVİT
|% 0,81
|7
|YENİDEN REFAH
|TURGUT YILDIRIM
|% 0,46
|4
|İYİ PARTİ
|İNAN ÇEKER
|% 0,35
|3
Son Dakika › Güncel › TUNCELİ SON - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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