TUNCELİ SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:38  Güncelleme: 23:40
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MERKEZ

Toplam Sandık : 80
Toplam Seçmen : 24.625
Açılan Sandık : 55
Açılan Sandık Oranı : % 68,75
Kullanılan Oy : 11.814
Geçerli Oy : 11.400
Katılım Oranı : % 70,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET KONAK% 39,724.528
CHPALİ MUSTAFA ÇELİK% 33,13.773
AK PARTİERKAN EROĞLU% 14,431.645
BAĞIMSIZHÜSEYİN AYGÜN% 6,67760
ZAFER PARTİSİKENAN AHMET TAYŞUN% 1,12128
DİĞER% 0,7484
İYİ PARTİESER KÖSE% 0,6878
YENİDEN REFAHERDAL SAYLAN% 0,6776
BAĞIMSIZAYDIN POLAT% 0,5765
BTPMETİN GEYİK% 0,5461
TKPÖZCAN SARISALTIK% 0,4653
BAĞIMSIZTANER YILDIZ% 0,3439
DEVA PARTİSİVEYSEL GÜLER% 0,3135
HÜDA PARMUHAMMED ATA YÜKSEL% 0,223
DSPMEHMET ÖNDER İŞTUTAN% 0,1113
SAADETMUHAMMED NEDİM SADAK% 0,0910
YTPHAMDİ ÇAKAR% 0,067
APHIDIR AÇIKBAŞ% 0,067
HAK-PARMESUT KAPLAN% 0,056
VATAN PARTİSİNİHAL GÜNDOĞAN% 0,056
MİLLETMEHMET PINAR% 0,033
ÇEMİŞGEZEK

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 88,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ENES SOMYÜREK% 49,13735
CHPNEVZAT ALTAN% 39,17586
MHPHASAN HAYRİ KANDU% 9,83147
YENİDEN REFAHKADİR KILIÇ% 1,0716
DEVA PARTİSİRECEP YILDIRIM% 0,538
SAADETABDULMACİT TAŞDELEN% 0,23
BTPALİ HAYDAR KUŞBAY% 0,071
HOZAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SOL PARTİAYDIN KAYA% 23,5478
CHPSEYFİ GEYİK% 22,07449
TİPATTİLA BULUT% 20,75422
AK PARTİALİ HAYDAR TUNÇEL% 19,96406
BAĞIMSIZHAKKI BALIK% 11,55235
BTPFATIMA BEKTAŞ% 0,5912
MHPERHAN GÜLER% 0,4910
YENİDEN REFAHMUSTAFA POLAT% 0,449
İYİ PARTİCEMGİL CEVAHİR% 0,255
DEVA PARTİSİDOĞAN CAN YILDIRIM% 0,24
SAADETMUHAMMET ÇELİK% 0,153
DİĞER% 0,051
MAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 71,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT TAYHAVA% 52,05280
EMEPRIZA CANGÖZ% 35,5191
AK PARTİMURAT BECERİKLİ% 9,2950
YENİDEN REFAHORHAN ERTÜRK% 1,126
BTPAHMET BERAT ÖZER% 0,744
MHPNİYAZİ KORKMAZ% 0,744
İYİ PARTİÖZLEM AYGÜL% 0,372
SAADETFURKAN DURSUN TAŞ% 0,191
NAZIMİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ EMRAH TEKİN% 53,45481
BAĞIMSIZCAFER KIRMIZIÇİÇEK% 24,44220
AK PARTİSERDAR PARLAK% 17153
DEM PARTİŞÜKRÜ DÜZTAŞ% 1,6715
MHPCANER TURMUŞ% 1,6715
BTPFATMA TÜTER ÖZTÜRK% 1,1110
YENİDEN REFAHİRFAN KAYMAK% 0,222
DEVA PARTİSİCAN AKIN% 0,222
İYİ PARTİMURAT YIKILMAZ% 0,111
SAADETABDURRAHMAN BOYRAZ% 0,111
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 73,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA SARIGÜL% 34,31482
EMEPHÜSEYİN TEKİNOĞLU% 30,32426
AK PARTİGÜLLÜ PEZEK% 28,97407
DSPJALE GÜNDÜZKANAT% 1,7825
BÜYÜK BİRLİKEROL ÇALIŞKAN% 1,4220
İYİ PARTİFATİH KARAYOL% 0,9313
MHPKAMİL ARSLAN% 0,7811
YENİDEN REFAHSERCAN PEHLİVAN% 0,578
BTPMEHMET ALP PAK% 0,436
SAADETENES BURAK POYRAZ% 0,284
DEVA PARTİSİYASEMİN GÜNAYDIN% 0,213
PERTEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECAİ VURAL% 37,641.515
EMEPKENAN ÇETİN% 31,211.256
CHPİSMAİL ASLAN% 24,971.005
MHPİRFAN SAĞLIYAN% 5,12206
DEVA PARTİSİBİRSEN AKIN% 0,5221
YENİDEN REFAHFETHİ AHMET POLAT% 0,312
BTPMEHTAP GEYİK% 0,177
SAADETMEHMET FATİH YALÇIN% 0,073
PÜLÜMÜR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜSLÜM TOSUN% 57,08492
AK PARTİÇAĞNUR KILIÇOĞLU% 28,31244
BAĞIMSIZNURETİN ÖZGÜREL% 9,9886
BTPYUSUF AYDIN% 1,6214
MHPASİM KOÇOĞLU% 1,3912
SAADETFURKAN BATUHAN ECEVİT% 0,817
YENİDEN REFAHTURGUT YILDIRIM% 0,464
İYİ PARTİİNAN ÇEKER% 0,353

Kaynak: AA

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