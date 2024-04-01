TUNCELİ SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 80
Toplam Seçmen : 24.625
Açılan Sandık : 58
Açılan Sandık Oranı : % 72,5
Kullanılan Oy : 12.533
Geçerli Oy : 12.050
Katılım Oranı : % 70,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET KONAK% 39,984.817
CHPALİ MUSTAFA ÇELİK% 33,053.982
AK PARTİERKAN EROĞLU% 14,271.720
BAĞIMSIZHÜSEYİN AYGÜN% 6,9832
ZAFER PARTİSİKENAN AHMET TAYŞUN% 1,08130
İYİ PARTİESER KÖSE% 0,6781
YENİDEN REFAHERDAL SAYLAN% 0,6578
BTPMETİN GEYİK% 0,5870
BAĞIMSIZAYDIN POLAT% 0,5668
DİĞER% 0,4757
TKPÖZCAN SARISALTIK% 0,4656
BAĞIMSIZTANER YILDIZ% 0,3744
DEVA PARTİSİVEYSEL GÜLER% 0,3137
HÜDA PARMUHAMMED ATA YÜKSEL% 0,2125
DSPMEHMET ÖNDER İŞTUTAN% 0,1113
SAADETMUHAMMED NEDİM SADAK% 0,0810
YTPHAMDİ ÇAKAR% 0,067
HAK-PARMESUT KAPLAN% 0,067
APHIDIR AÇIKBAŞ% 0,067
VATAN PARTİSİNİHAL GÜNDOĞAN% 0,056
MİLLETMEHMET PINAR% 0,023
ÇEMİŞGEZEK

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 88,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ENES SOMYÜREK% 49,8977
CHPNEVZAT ALTAN% 37,82742
MHPHASAN HAYRİ KANDU% 10,35203
YENİDEN REFAHKADİR KILIÇ% 1,2725
DEVA PARTİSİRECEP YILDIRIM% 0,5110
SAADETABDULMACİT TAŞDELEN% 0,24
BTPALİ HAYDAR KUŞBAY% 0,051
HOZAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SOL PARTİAYDIN KAYA% 23,5478
CHPSEYFİ GEYİK% 22,07449
TİPATTİLA BULUT% 20,75422
AK PARTİALİ HAYDAR TUNÇEL% 19,96406
BAĞIMSIZHAKKI BALIK% 11,55235
BTPFATIMA BEKTAŞ% 0,5912
MHPERHAN GÜLER% 0,4910
YENİDEN REFAHMUSTAFA POLAT% 0,449
İYİ PARTİCEMGİL CEVAHİR% 0,255
DEVA PARTİSİDOĞAN CAN YILDIRIM% 0,24
SAADETMUHAMMET ÇELİK% 0,153
DİĞER% 0,051
MAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 71,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT TAYHAVA% 52,05280
EMEPRIZA CANGÖZ% 35,5191
AK PARTİMURAT BECERİKLİ% 9,2950
YENİDEN REFAHORHAN ERTÜRK% 1,126
BTPAHMET BERAT ÖZER% 0,744
MHPNİYAZİ KORKMAZ% 0,744
İYİ PARTİÖZLEM AYGÜL% 0,372
SAADETFURKAN DURSUN TAŞ% 0,191
NAZIMİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ EMRAH TEKİN% 54,31510
BAĞIMSIZCAFER KIRMIZIÇİÇEK% 23,43220
AK PARTİSERDAR PARLAK% 16,29153
DEM PARTİŞÜKRÜ DÜZTAŞ% 2,6625
MHPCANER TURMUŞ% 1,615
BTPFATMA TÜTER ÖZTÜRK% 1,0710
YENİDEN REFAHİRFAN KAYMAK% 0,212
DEVA PARTİSİCAN AKIN% 0,212
İYİ PARTİMURAT YIKILMAZ% 0,111
SAADETABDURRAHMAN BOYRAZ% 0,111
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 77,78
Katılım Oranı : % 73,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA SARIGÜL% 34,41554
EMEPHÜSEYİN TEKİNOĞLU% 30,5491
AK PARTİGÜLLÜ PEZEK% 28,32456
DSPJALE GÜNDÜZKANAT% 1,829
BÜYÜK BİRLİKEROL ÇALIŞKAN% 1,6827
MHPKAMİL ARSLAN% 0,8714
İYİ PARTİFATİH KARAYOL% 0,8113
YENİDEN REFAHSERCAN PEHLİVAN% 0,6811
BTPMEHMET ALP PAK% 0,376
SAADETENES BURAK POYRAZ% 0,376
DEVA PARTİSİYASEMİN GÜNAYDIN% 0,193
PERTEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECAİ VURAL% 37,641.515
EMEPKENAN ÇETİN% 31,211.256
CHPİSMAİL ASLAN% 24,971.005
MHPİRFAN SAĞLIYAN% 5,12206
DEVA PARTİSİBİRSEN AKIN% 0,5221
YENİDEN REFAHFETHİ AHMET POLAT% 0,312
BTPMEHTAP GEYİK% 0,177
SAADETMEHMET FATİH YALÇIN% 0,073
PÜLÜMÜR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜSLÜM TOSUN% 57,08492
AK PARTİÇAĞNUR KILIÇOĞLU% 28,31244
BAĞIMSIZNURETİN ÖZGÜREL% 9,9886
BTPYUSUF AYDIN% 1,6214
MHPASİM KOÇOĞLU% 1,3912
SAADETFURKAN BATUHAN ECEVİT% 0,817
YENİDEN REFAHTURGUT YILDIRIM% 0,464
İYİ PARTİİNAN ÇEKER% 0,353

Kaynak: AA

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