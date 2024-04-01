TUNCELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|80
|Toplam Seçmen
|:
|24.625
|Açılan Sandık
|:
|58
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,5
|Kullanılan Oy
|:
|12.533
|Geçerli Oy
|:
|12.050
|Katılım Oranı
|:
|% 70,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET KONAK
|% 39,98
|4.817
|CHP
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|% 33,05
|3.982
|AK PARTİ
|ERKAN EROĞLU
|% 14,27
|1.720
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYGÜN
|% 6,9
|832
|ZAFER PARTİSİ
|KENAN AHMET TAYŞUN
|% 1,08
|130
|İYİ PARTİ
|ESER KÖSE
|% 0,67
|81
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYLAN
|% 0,65
|78
|BTP
|METİN GEYİK
|% 0,58
|70
|BAĞIMSIZ
|AYDIN POLAT
|% 0,56
|68
|DİĞER
|% 0,47
|57
|TKP
|ÖZCAN SARISALTIK
|% 0,46
|56
|BAĞIMSIZ
|TANER YILDIZ
|% 0,37
|44
|DEVA PARTİSİ
|VEYSEL GÜLER
|% 0,31
|37
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ATA YÜKSEL
|% 0,21
|25
|DSP
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|% 0,11
|13
|SAADET
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|% 0,08
|10
|YTP
|HAMDİ ÇAKAR
|% 0,06
|7
|HAK-PAR
|MESUT KAPLAN
|% 0,06
|7
|AP
|HIDIR AÇIKBAŞ
|% 0,06
|7
|VATAN PARTİSİ
|NİHAL GÜNDOĞAN
|% 0,05
|6
|MİLLET
|MEHMET PINAR
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90
|Katılım Oranı
|:
|% 88,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ENES SOMYÜREK
|% 49,8
|977
|CHP
|NEVZAT ALTAN
|% 37,82
|742
|MHP
|HASAN HAYRİ KANDU
|% 10,35
|203
|YENİDEN REFAH
|KADİR KILIÇ
|% 1,27
|25
|DEVA PARTİSİ
|RECEP YILDIRIM
|% 0,51
|10
|SAADET
|ABDULMACİT TAŞDELEN
|% 0,2
|4
|BTP
|ALİ HAYDAR KUŞBAY
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SOL PARTİ
|AYDIN KAYA
|% 23,5
|478
|CHP
|SEYFİ GEYİK
|% 22,07
|449
|TİP
|ATTİLA BULUT
|% 20,75
|422
|AK PARTİ
|ALİ HAYDAR TUNÇEL
|% 19,96
|406
|BAĞIMSIZ
|HAKKI BALIK
|% 11,55
|235
|BTP
|FATIMA BEKTAŞ
|% 0,59
|12
|MHP
|ERHAN GÜLER
|% 0,49
|10
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA POLAT
|% 0,44
|9
|İYİ PARTİ
|CEMGİL CEVAHİR
|% 0,25
|5
|DEVA PARTİSİ
|DOĞAN CAN YILDIRIM
|% 0,2
|4
|SAADET
|MUHAMMET ÇELİK
|% 0,15
|3
|DİĞER
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 71,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜMİT TAYHAVA
|% 52,05
|280
|EMEP
|RIZA CANGÖZ
|% 35,5
|191
|AK PARTİ
|MURAT BECERİKLİ
|% 9,29
|50
|YENİDEN REFAH
|ORHAN ERTÜRK
|% 1,12
|6
|BTP
|AHMET BERAT ÖZER
|% 0,74
|4
|MHP
|NİYAZİ KORKMAZ
|% 0,74
|4
|İYİ PARTİ
|ÖZLEM AYGÜL
|% 0,37
|2
|SAADET
|FURKAN DURSUN TAŞ
|% 0,19
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ EMRAH TEKİN
|% 54,31
|510
|BAĞIMSIZ
|CAFER KIRMIZIÇİÇEK
|% 23,43
|220
|AK PARTİ
|SERDAR PARLAK
|% 16,29
|153
|DEM PARTİ
|ŞÜKRÜ DÜZTAŞ
|% 2,66
|25
|MHP
|CANER TURMUŞ
|% 1,6
|15
|BTP
|FATMA TÜTER ÖZTÜRK
|% 1,07
|10
|YENİDEN REFAH
|İRFAN KAYMAK
|% 0,21
|2
|DEVA PARTİSİ
|CAN AKIN
|% 0,21
|2
|İYİ PARTİ
|MURAT YIKILMAZ
|% 0,11
|1
|SAADET
|ABDURRAHMAN BOYRAZ
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,78
|Katılım Oranı
|:
|% 73,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA SARIGÜL
|% 34,41
|554
|EMEP
|HÜSEYİN TEKİNOĞLU
|% 30,5
|491
|AK PARTİ
|GÜLLÜ PEZEK
|% 28,32
|456
|DSP
|JALE GÜNDÜZKANAT
|% 1,8
|29
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÇALIŞKAN
|% 1,68
|27
|MHP
|KAMİL ARSLAN
|% 0,87
|14
|İYİ PARTİ
|FATİH KARAYOL
|% 0,81
|13
|YENİDEN REFAH
|SERCAN PEHLİVAN
|% 0,68
|11
|BTP
|MEHMET ALP PAK
|% 0,37
|6
|SAADET
|ENES BURAK POYRAZ
|% 0,37
|6
|DEVA PARTİSİ
|YASEMİN GÜNAYDIN
|% 0,19
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECAİ VURAL
|% 37,64
|1.515
|EMEP
|KENAN ÇETİN
|% 31,21
|1.256
|CHP
|İSMAİL ASLAN
|% 24,97
|1.005
|MHP
|İRFAN SAĞLIYAN
|% 5,12
|206
|DEVA PARTİSİ
|BİRSEN AKIN
|% 0,52
|21
|YENİDEN REFAH
|FETHİ AHMET POLAT
|% 0,3
|12
|BTP
|MEHTAP GEYİK
|% 0,17
|7
|SAADET
|MEHMET FATİH YALÇIN
|% 0,07
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|% 57,08
|492
|AK PARTİ
|ÇAĞNUR KILIÇOĞLU
|% 28,31
|244
|BAĞIMSIZ
|NURETİN ÖZGÜREL
|% 9,98
|86
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 1,62
|14
|MHP
|ASİM KOÇOĞLU
|% 1,39
|12
|SAADET
|FURKAN BATUHAN ECEVİT
|% 0,81
|7
|YENİDEN REFAH
|TURGUT YILDIRIM
|% 0,46
|4
|İYİ PARTİ
|İNAN ÇEKER
|% 0,35
|3
Son Dakika › Güncel › TUNCELİ SON - Son Dakika
AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Altay 552 bin 209 oy alırken, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve uluslararası düzeyde birçok görevde bulunmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 4 milyon 112 bin 400 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Murat Kurum ise 3 milyon 234 bin 836 oy aldı. Ekrem İmamoğlu, Trabzon Lisesi ve İstanbul Üniversitesi mezunu olup, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.
Kastamonu Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Hasan Baltacı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 552 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Tahsin Babaş ise 22 bin 24 oyda kaldı. Baltacı, Sinop'un Boyabat ilçesinde doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmış ve CHP Kastamonu İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca Baltacı, 2018 ve 2023 yıllarında CHP Kastamonu Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Özcan, 49 bin 571 oy alırken, AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol 27 bin 41 oy aldı. Tanju Özcan, Bolu'da doğmuş olup, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce CHP Bolu Merkez İlçe Başkanlığı ve Bolu Milletvekilliği görevlerinde bulunan Özcan, 2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Memduh Büyükkılıç 277 bin 148, Yeniden Refah adayı Abdullah Özkırış 140 bin 384 oy aldı. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Develi ilçesinde doğmuş olup, eğitimini Kayseri'de tamamlamıştır. Siyasete 1993 yılında giren Büyükkılıç, daha önce Melikgazi Belediye Başkanlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ötüken Senger 16 bin 35, DEM Parti adayı Kenan Karahancı 13 bin 453 oy aldı. Senger'in öz geçmişi: Kars'ta doğan Senger, eğitimini tamamladıktan sonra Kafkas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.
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