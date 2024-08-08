Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Başbakanı görevden aldı

Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Ahmed el-Haşşani'yi görevden alarak yerine Sosyal İşler Bakanı Kemal el-Meduri'yi başbakan olarak atadı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, yeni atamaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Sosyal İşler Bakanı Kemal el-Meduri'yi Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği ve görevden alınan Başbakan Haşşani'nin yerine Meduri'yi başbakan olarak atadığı duyuruldu.

Açıklamada, görev değişikliğinin nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Mayısta Sosyal İşler Bakanı olarak atanan Meduri, daha önce Ulusal Sağlık Sigortası Fonu Genel Müdürü görevini yürütüyordu.