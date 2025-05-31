Tunus, Libya'daki Çözüm Girişimlerine Destek Verecek - Son Dakika
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Tunus, Libya'daki Çözüm Girişimlerine Destek Verecek

31.05.2025 22:53
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Tunus, Libya'da sürdürülebilir siyasi çözümler için BM destekli diyalog sürecine katkı sunacak.

Tunus, Libya'da sürdürülebilir ve kapsamlı siyasi çözümü amaçlayan tüm girişimlere destek vereceğini açıkladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nıfti, Mısır'ın başkenti Kahire'de Libya konulu üçlü komşu ülkeler (Tunus, Mısır ve Cezayir) toplantısına katıldı.

Nıfti, toplantıda yaptığı konuşmada, Tunus'un, Libyalı taraflar arasında Birleşmiş Milletler himayesinde siyasi çözüme ulaşmayı amaçlayan diyalog sürecini desteklediğini belirtti.

Libyalı taraflar arasındaki diyaloğun, halkın çıkarlarını karşılaması ve dış müdahaleden uzak olması gerektiğini dile getiren Nıfti, Libya'da sürdürülebilir ve kapsamlı siyasi çözümü amaçlayan tüm girişimlere aktif olarak katılacaklarını ifade etti.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus, Libya'daki Çözüm Girişimlerine Destek Verecek - Son Dakika

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